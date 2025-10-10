Poliția a confiscat un miliard de Euro, bancnote contrafăcute care erau, de fapt, recuzită pentru filme / Explicațiile Poliției

Pachetele cu bani „contrafăcuți” confiscați vineri de Poliția Română și Autoritatea Vamală, în Portul Constanța Sud, a căror valoare înscrisă pe bancnote se apropia de un miliard euro, sunt de fapt recuzită de film. Bancnotele despre care Poliția afirmă că sunt „contrafăcute” sunt inscripționate cu mesajul „Prop Copy” (copie pentru recuzită – trad.), iar pe „bancnotele” de 100 euro apare pe lateral scris „doar pentru producții cinematografice – copie”, relatează Digi24.ro.

Întrebat de Digi24.ro care este infracțiunea pentru care au fost confiscate bancnotele, purtătorul de cuvânt al Poliției Române, Octavian Dan, a declarat că ele „pot induce în eroare, întrucât au grafica similară celor autentice”. El a mai precizat că sunt efectuate cercetări în vederea încadrării infracțiunii.

„Am descoperit mai multe colete cu milioane de bancnote care nu erau originale. Aceste bancnote sunt contrafăcute. Pot induce în eroare întrucît au grafica similară bancnotele autentice. Se desfășoară cercetări cu privire la faptă”, a explicat Octavian Dan, vineri pentru Digi24.ro.

Reacția vine în contextul în care Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro. Comunicatul de presă a avut titlul „Captură record: Aproape 1 miliard de euro în bancnote contrafăcute, descoperit de Poliția Română și Autoritatea Vamală”, însă nicăieri în continuț nu a fost precizat faptul că toate bancnotele sunt inscripționate cu mesajul „Prop Copy” sau că pe cele de 100 euro este scris pe lateralul lor „doar pentru producții cinematografice – copie”.

În schimb, scria că „au fost identificate 160 de colete cu bancnote contrafăcute din categoria de fals codificată la nivel european «altered design»”. Poliția Română a mai precizat că bancnotele de 500 euro și cele de 200 euro nu aveau serie. Cele de 100 și de 50 euro aveau serie. Poliția Română a postat și pe Facebook „cea mai mare captură de bancnote contrafăcute”, cu imagini în care poate fi observat mesajul „Prop Copy” pe toate bancnotele, cât și mesajul privind recuzita de film pe cele de 100 euro.

Poliția Română a revenit cu o postare pe Facebook în care a explicat că intervenția ei a fost una preventivă, nu „spectaculoasă”. Chiar dacă scria „prop copy” pe bancnote, mai spune sursa citată, „cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi «introducă în scenariu» altundeva: în circuitul real”. „Am văzut comentariile și glumele despre „banii de film”. E drept, pe ei scria «prop copy», dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi «introducă în scenariu» altundeva: în circuitul real. Știm că pare amuzant la prima vedere, dar exact așa încep multe tentative de înșelăciune: cu ceva ce «pare» inofensiv. De aceea, intervenția noastră a fost una preventivă, nu «spectaculoasă», pentru a evita ca unele persoane să devină victime, așa cum s-a întâmplat în alte cazuri. Mai bine să fim ironizați pentru că am acționat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o. Mulțumim celor care aleg să fie atenți și să ne semnaleze situații suspecte – vigilența publică face diferența. P.S.: Așteptați finalul”, arată postarea de vineri, pe pagina de Facebook a Poliției Române