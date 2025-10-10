Renovarea Muzeului Luvru: Au fost selectate cinci grupuri de arhitecţi din cele peste 100 de candidaturi

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Cinci candidaturi au fost selectate în cadrul primei etape a concursului internaţional de arhitectură pentru vastul proiect de renovare şi transformare a prestigiosului Luvru, cel mai vizitat muzeu din lume, a anunţat vineri Ministerul Culturii din Franţa, potrivit AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După ce Emmanuel Macron a anunţat la sfârşitul lunii ianuarie un plan amplu botezat ”Noua Renaştere a Luvrului”, care vizează să adapteze muzeul unui aflux mai mare de vizitatori, a fost lansat, în luna iunie, un concurs în vederea recrutării cabinetelor însărcinate cu renovarea şi reamenajerea muzeului.

Candidaturile reţinute sunt fructul unei asocieri între cabinete de arhitectură şi agenţii din domeniul scenografiei, muzeografiei, peisagisticii şi urbanismului.

Printre candidaţii selectaţi din cele peste 100 de candidaturi, mai multe cabinete şi agenţii sunt franceze, altele sunt britanice, germane, americane şi japoneze.

Luvrul, cel mai vizitat muzeul din lume, căruia i-au trecut pragul peste nouă milioane de vizitatori în 2024, dintre care 80% din străinătate, se confruntă cu probleme legate de vârsta sa venerabilă, a avertizat, în ianuarie, directoarea şi preşedinta muzeului, Laurence des Cars.

Vastul plan anunţat de Macron include crearea unei noi intrări, precum şi un spaţiu dedicat celebrei Gioconda, a lui Leonardo de Vinci. Noi săli expoziţionale vor fi de asemenea amenajate sub curtea pătrată a muzeului.

Proiectul îşi propune, de asemenea, să rezolve problemele legate de degradarea spaţiilor şi să satisfacă nevoile în materie de siguranţă şi standarde de mediu, fiind în acelaşi timp îmbunătăţite confortul şi protecţia operelor, transmite Agerpres.

Proiectul a fost evaluat la o sumă cuprinsă între 700 şi 800 de milioane de euro şi se va întinde pe o perioadă de zece ani, urmând ca doar ”o parte foarte mică” din costuri să fie finanţată de stat.

Un bilet de intrare mai scump pentru vizitatorii din ţări non-membre UE va intra în vigoare pe 1 ianuarie 2026, iar începând din 2031, data prevăzută pentru deschiderea noilor săli, vizitatorii care doresc să o vadă pe Gioconda vor trebui să achite o sumă suplimentară faţă de biletul de acces.