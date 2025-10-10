Rogobete: Ne gândim, până la finalul acestui an, la o nouă modificare legislativă prin care să creştem accesul oamenilor la analize de sânge/ Recoltarea s-ar putea face în cabinetele de medicină de familie, unde există infrastructura

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că sunt discuţii pentru o nouă modificare legislativă care să ducă la creşterea accesului la analizele de sânge. Astfel, recoltarea de analize s-ar putea face în cabinetele de medicină de familie, acolo unde există pentru început infrastructura, iar probele să fie prelucrate de către laboratoarele spitalelor publice, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Am spus încă de la început că reforma în sănătate nu înseamnă austeritate. Este poate singurul domeniu unde nu au existat tăieri. Discuţia a fost foarte clară cu premierul României şi îi mulţumesc pe această cale domnului Ilie Bolojan care a înţeles că din bugetul Sănătăţii nu putem realiza tăieri. Însă, dacă aplicăm un set de măsuri şi un set de modificări legislative, un set de reforme, putem reaşeza serviciile din sistem astfel încât, cu acelaşi buget, care nu este unul mic, vorbim de un buget de aproximativ 80 de miliarde, un buget care s-a dublat în ultimii patru ani de zile, putem eficientiza serviciile şi, foarte important, putem creşte accesul oamenilor la servicii de sănătate”, a declarat Alexandru Rogobete, vineri seară, la Digi 24.

El a dat ca exemplu decontarea de către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a serviciilor realizate prin caravane mobile, ceea ce va creşte accesul pacienţilor care trăiesc în zone defavorizate la servicii medicale şi va stimula spitalele publice şi spitalele private să poată organiza, fie separat, fie în parteneriat, caravane mobile de screening pentru cardiologie, oncologie, pediatrie.

”Această măsură se poate aplica imediat, odată cu publicarea pachetului în Monitorul Oficial şi este, poate, primul parteneriat transparent şi corect şi de încredere între sistemul public şi sistemul privat de sănătate”, a adăugat Rogobete.

El s-a referit şi la creşterea programului de lucru în ambulatoriile de specialitate până la ora 20, acolo unde se poate şi pentru specialităţile pentru care se poate.

”Am avut o discuţie bună, recentă, cu preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi cu domnul premier, cu domnule Ilie Bolojan, şi ne gândim în viitorul apropiat, până la finalul acestui an, la o nouă modificare legislativă prin care să creştem accesul oamenilor la analize de sânge. Pentru că am văzut în săptămânile trecute a existat o nemulţumire publică, sigur, justificată cu privire la acel plafon la anumite laboratoare private care realizează analize de laborator, analize de sânge. Şi ne-am gândit să creştem accesul oamenilor la analize în sistemul public şi să implicăm pe cât se poate de mult medicii de familie în acest proces atât de important, de screening până la urmă, vorbim aici de pachete de analize de bază”, a anunţat ministrul Sănătăţii.

El a subliniat rolul important al medicilor de familie, spunând că apreciază munca pe care aceştia o fac.

”Îi apreciez enorm pentru munca pe care o fac, au fost puşi de multe ori într-o ipostază neplăcută în faţa opiniei publice, însă nu este vina lor că sistemul a fost poate nerepăsător sau nefuncţional”, a afirmat Alexandru Rogobete.

El a explicat că, în principiu, recoltarea de analize s-ar putea face în cabinetele de medicină de familie, acolo unde există pentru început infrastructura, iar probele să fie prelucrate de către laboratoarele spitalelor publice.

”Este doar o idee, nu este nimic bătut în cuie în momentul de faţă, dar este un mecanism, dacă doriţi, o formulă administrativă care se întâmplă în multe state europene, în special în Spania, de acolo este modelul”, a menţionat Rogobete.