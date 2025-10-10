G4Media.ro
VIDEO Viktor Orban cântă într-un local din Cluj / Versurile piesei populare…

Viktor Orban cântă într-un local din Cluj un cântec popular maghiar
Sursa foto: Captură video

VIDEO Viktor Orban cântă într-un local din Cluj / Versurile piesei populare maghiare cântate de Orban înseamnă ”noi nu plecăm de aici”, potrivit Cluj24

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a fost surprins joi seară, la Cluj, în timp ce petrecea cu un pahar în mână și cânta un cântec maghiar, alături de câțiva apropiați, relatează Cluj24. Momentul artistic a fost însoțit de muzicanți aduși special.

Orban, a sosit, joi seară, la Cluj-Napoca, pentru a participa, vineri, la Congresul UDMR care are loc la un centru de evenimente din Juc-Herghelie.

Orban s-a cazat la Hotelul Vibre de pe strada Constantin Brâncuși, iar în cursul serii a ieșit cu o parte a staff-ului său să ia cina la Rhedey Cafe din Piața Unirii din Cluj-Napoca.

Versurile piesei populare maghiare cântate de Orban înseamnă ”Noi nu plecăm de aici”.

”Bine ați venit la Rhédey, domnule prim-ministru! Vă așteptăm cu drag și altă dată!”, a transmis conducerea localului din centrul Clujului.

La Congresul UDMR, Viktor Orban va ține un discurs și va avea o întrevedere cu președintele României, Nicușor Dan.

  1. Noi de-aicea nu plecăm, nu plecăm acaaaasă!
    Până nu ne îmbătăm și cădem sub maaaaaasă!

