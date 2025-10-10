G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Românii, pe penultimul loc în UE la călătoriile în străinătate / 90%…

Sursa foto: Photo 165557445 © Wanida Prapan | Dreamstime.com

Românii, pe penultimul loc în UE la călătoriile în străinătate / 90% din călătoriile făcute de români sunt în țară

Articole10 Oct • 98 vizualizări 0 comentarii

Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde călătorii în interes personal şi de afaceri în Uniunea Europeană, în creştere cu 4,4% faţă de cele 1,14 miliarde înregistrate în 2023, arată datele publicate vineri de Eurostat, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Din numărul total de călătorii, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din total), iar 250 de milioane au fost călătorii în străinătate, dar în spaţiul comunitar (21%), ceea ce înseamnă că 92% din totalul călătoriilor făcute de rezidenţii UE anul trecut au fost intra-UE.

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul ţării în numărul total de călătorii a fost înregistrată în România (90%). Pe locurile următoare se situează Spania (88%), Franţa, Portugalia şi Grecia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul ţării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%).

În schimb, Luxemburg este ţara cu cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate din UE. Astfel, 78% din călătoriile efectuate în 2024 de rezidenţii din Luxemburg au fost în străinătate. Alte ţări cu ponderi mari ale călătoriilor în străinătate sunt Belgia (62%) şi Malta (48%).

La polul opus, ţările cu cea mai mică pondere a călătoriilor în străinătate în numărul total de călătorii sunt Spania (8%) şi România (9%).

Datele Eurostat mai arată că, deşi numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuieile totale au fost mai mari în cazul călătoriilor în străinătate. În 2024, rezidenţii UE au cheltuit 257,2 miliarde de euro pentru călătorii interne şi 360,7 miliarde euro pentru călătoriile în străinătate.

În cazul călătoriilor interne, cazarea şi transportul au reprezentat mai mult de jumătate din cheltuieli, respectiv 33,9% (87,2 miliarde euro) şi 21,3% (54,8 miliarde euro).

În ceea ce priveşte călătoriile în străinătate, rezidenţii UE au cheltuit mai mult pentru cazare (35,4% sau 127,7 miliarde euro) şi transport (31,9% sau 115,1 miliarde euro).

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Canadienii care călătoresc în SUA cu paşapoarte cu genul „X”, avertizați că ar putea întâmpina probleme

Articole2 Oct • 237 vizualizări
0 comentarii

Romantismul și rigorile datingului ca nomad digital

Articole, Travel12 Apr 2025
0 comentarii

Uși închise și prețuri în creștere: Călătoriile devin din ce în ce mai scumpe

Articole6 Apr 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.