Românii, pe penultimul loc în UE la călătoriile în străinătate / 90% din călătoriile făcute de români sunt în țară

Anul 2024 a consemnat 1,19 miliarde călătorii în interes personal şi de afaceri în Uniunea Europeană, în creştere cu 4,4% faţă de cele 1,14 miliarde înregistrate în 2023, arată datele publicate vineri de Eurostat, transmite Agerpres.

Din numărul total de călătorii, 850 de milioane au fost călătorii interne (71% din total), iar 250 de milioane au fost călătorii în străinătate, dar în spaţiul comunitar (21%), ceea ce înseamnă că 92% din totalul călătoriilor făcute de rezidenţii UE anul trecut au fost intra-UE.

În rândul statelor membre UE, cea mai mare pondere a călătoriilor în interiorul ţării în numărul total de călătorii a fost înregistrată în România (90%). Pe locurile următoare se situează Spania (88%), Franţa, Portugalia şi Grecia (fiecare cu 85%). La polul opus, cea mai mică pondere a călătoriilor în interiorul ţării în numărul total de călătorii a fost raportată în Luxemburg (5%).

În schimb, Luxemburg este ţara cu cea mai mare pondere a călătoriilor în străinătate din UE. Astfel, 78% din călătoriile efectuate în 2024 de rezidenţii din Luxemburg au fost în străinătate. Alte ţări cu ponderi mari ale călătoriilor în străinătate sunt Belgia (62%) şi Malta (48%).

La polul opus, ţările cu cea mai mică pondere a călătoriilor în străinătate în numărul total de călătorii sunt Spania (8%) şi România (9%).

Datele Eurostat mai arată că, deşi numărul de călătorii interne a fost mai mare, cheltuieile totale au fost mai mari în cazul călătoriilor în străinătate. În 2024, rezidenţii UE au cheltuit 257,2 miliarde de euro pentru călătorii interne şi 360,7 miliarde euro pentru călătoriile în străinătate.

În cazul călătoriilor interne, cazarea şi transportul au reprezentat mai mult de jumătate din cheltuieli, respectiv 33,9% (87,2 miliarde euro) şi 21,3% (54,8 miliarde euro).

În ceea ce priveşte călătoriile în străinătate, rezidenţii UE au cheltuit mai mult pentru cazare (35,4% sau 127,7 miliarde euro) şi transport (31,9% sau 115,1 miliarde euro).