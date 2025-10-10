Mii de palestinieni strămutaţi încearcă să revină la casele lor după încetarea focului în Gaza

Un acord de încetare a focului între Israel şi Hamas, care a intrat în vigoare vineri în Fâşia Gaza, a determinat mii de palestinieni să încerce să revină la casele lor, străbătând enclava devastată de doi ani de război, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu şi-a exprimat speranţa că ţara sa ar putea celebra „o zi a bucuriei naţionale” încă de luni seara „odată cu întoarcerea tuturor ostaticilor” aflaţi în captivitate în Gaza.

După anunţul făcut de armata israeliană privind intrarea în vigoare a încetării focului la 09:00 GMT, mii de palestinieni strămutaţi au pornit spre nordul teritoriului, în timp ce alţii s-au întors la ruinele caselor lor în Khan Yunis, în sud.

Armata israeliană a anunţat o repoziţionare a trupelor sale în sectoare ale Fâşiei Gaza, asediată şi devastată de războiul declanşat în urma atacului fără precedent al grupării islamiste palestiniene Hamas la 7 octombrie 2023 împotriva Israelului.

Dar, armata a avertizat că mai multe zone rămân „extrem de periculoase” pentru populaţia civilă.

Încetarea focului şi eliberarea ostaticilor sunt prevăzute în cadrul unui acord încheiat joi, după patru zile de negocieri indirecte în Egipt între Hamas şi Israel, prin mediatori internaţionali, între care şi SUA.

Acordul, aprobat de guvernul israelian, se bazează pe un plan anunţat la sfârşitul lunii septembrie de preşedintele american Donald Trump pentru a pune capăt războiului.

Potrivit Apărării civile palestiniene, forţele israeliene s-au retras din mai multe zone ale oraşului Gaza şi din unele părţi ale Khan Yunis, sud.

În cursul acestei prime etape a retragerii, armata israeliană va continua să controleze circa 53% din Fâşia Gaza, potrivit guvernului israelian.

Armata americană a „confirmat că forţele israeliene şi-au încheiat retragerea pe ‘linia galbenă”, prevăzută de planul Trump, iar „perioada de 72 de ore pentru eliberarea ostaticilor a început”, potrivit emisarului american Steve Witkoff.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat joi că ar intenţiona să se ducă duminică în Orientul Mijlociu. „Ostaticii se vor întoarce acasă luni sau marţi. Voi fi probabil acolo. Intenţionăm să plecăm duminică”, a spus el.

Dintre cei 48 de ostatici -47 răpiţi în timpul atacului din 7 octombrie şi un soldat ucis în 2014, ale cărui rămăşiţe le deţine Hamas – 20 sunt în viaţă şi 28 decedaţi, a declarat premierul Netanyahu.

În schimbul ostaticilor, Israelul urmează să elibereze 250 de deţinuţi din motive de securitate, între care numeroşi condamnaţi, precum şi 1.700 de palestinieni din Fâşia Gaza arestaţi din octombrie 2023.

Israelul a dat publicităţii vineri o listă cu cei 250 de deţinuţi, în care nu se regăseşte niciuna dintre principalele figuri a căror eliberare este cerută de Hamas, precum Marwan Barghouthi.

În total, 251 de persoane au fost răpite în timpul atacului din 7 octombrie şi duse în Gaza. Eliberări de ostatici în schimbul unor prizonieri palestinieni au avut loc în urma negocierilor precedente de la sfârşitul anului 2023 şi, apoi, la începutul lui 2025.

Acordul încheiat în Egipt se integrează în planul în 20 de puncte al lui Trump care prevede o încetare a focului, eliberarea ostaticilor, retragerea etapizată israeliană din Gaza, dezarmarea Hamas şi instituirea unei autorităţi de tranziţie formată din tehnocraţi, condus de un comitet supervizat de Donald Trump.

A doua etapă constă în dezarmarea Hamas şi exilarea combatanţilor săi, continuarea retragerii în etape a Israelului din Gaza, puncte de divergenţă îmtre părţile beligerante.

Hamas nu a reacţionat la apelul privind dezarmarea sa şi cere retragerea totală a Israelului din Gaza.

Un responsabil al Hamas, Osama Hamdan, a respins crearea unui comitet prezidat de Donald Trump.

Netanyahu cere dezarmarea grupării islamiste şi afirmă că vrea să menţină armata în majoritatea teritoriului palestinian.