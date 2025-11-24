Ascultă articolul

Statele Unite și Ucraina au elaborat un nou acord de pace în 19 puncte, dar au lăsat elementele cele mai sensibile din punct de vedere politic să fie decise de președinții celor două țări, potrivit prim-viceministrului ucrainean de externe, Serhii Kislitsia, potrivit FT.

Washingtonul a exercitat anterior presiuni asupra Kievului pentru a accepta o propunere în 28 de puncte elaborată de oficiali americani și ruși, care depășea mai multe linii roșii ucrainene de lungă durată.

Kislitsia, care a participat la negocierile de la Geneva ca membru al delegației ucrainene, a declarat pentru Financial Times că întâlnirea a fost un efort „intens”, dar „productiv”, care a dus la elaborarea unui proiect de document revizuit în detaliu, care a lăsat ambele părți cu o impresie „pozitivă”.

După ore de discuții laborioase, care aproape că au eșuat înainte de a începe, echipele americane și ucrainene au ajuns la un acord cu privire la mai multe aspecte, dar au „pus între paranteze” cele mai controversate puncte – inclusiv problemele teritoriale și relațiile dintre NATO, Rusia și SUA – pentru ca Donald Trump și Volodimir Zelenski să decidă.

Ucrainenii au declarat că „nu au fost mandatați” să ia decizii cu privire la teritoriu – în special cedarea de teritorii, așa cum sugera proiectul inițial – care, conform constituției țării lor, ar necesita un referendum național.

Noul proiect, a spus Kislitsia, nu seamănă deloc cu versiunea anterioară a propunerii de pace care a fost divulgată și care a provocat agitație la Kiev. „Au rămas foarte puține lucruri din versiunea inițială”, a spus el.

„Am dezvoltat un corp solid de convergență și câteva aspecte asupra cărora putem ajunge la un compromis”, a spus el. „Restul va necesita decizii la nivel de conducere.”

Fiecare parte va duce acum ultimele proiecte de lucru la Washington și Kiev pentru a informa președinții. Administrația Trump urma apoi să se adreseze Moscovei pentru a încerca să avanseze negocierile, a spus el.

Copii ale proiectului de plan înmânate șefilor delegațiilor americane și ucrainene au fost singurele texte care au părăsit sala. Kislitsia a spus că toate celelalte copii au fost luate înapoi la încheierea întâlnirii.

Discuțiile au fost conduse, din partea ucraineană, de puternicul șef de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak, și de secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov, Kislitsia și un grup de ofițeri militari și oficiali ai serviciilor de informații jucând un rol secundar din partea Kievului.

Delegația americană a inclus secretarul de stat Marco Rubio, secretarul armatei Dan Driscoll, trimisul special al lui Trump pentru Rusia, Steve Witkoff, și ginerele președintelui, Jared Kushner, a cărui prezență a surprins inițial oficialii ucraineni.

Kislitsia a spus că americanii au fost atenți, dornici să asculte punctul de vedere al ucrainenilor și deschiși la sugestii. „Aproape tot ce am sugerat a fost luat în considerare”, a spus el.

Deși discuțiile s-au încheiat cu o notă pozitivă, Kislitsia a descris atmosfera de duminică dimineață de la Geneva ca fiind „foarte tensionată”.

Americanii au sosit frustrați de scurgerile de informații către mass-media din zilele premergătoare întâlnirii și de dezbaterea publică privind originea primei versiuni a propunerii.

„Primele ore au fost total… ”, a spus el, făcând o pauză de câteva secunde, „atârnau de un fir de păr”.

Au fost necesare aproape două ore de discuții între Iermak și delegația SUA pentru a calma spiritele și a reveni la normal. „În cele din urmă, am putut merge la misiunea SUA și am început discuții reale”, a spus Kislitsia.

O lungă sesiune de dimineață cu americanii le-a permis ucrainienilor să-și exprime îngrijorările și solicitările. A urmat o scurtă pauză și o revizuire detaliată, punct cu punct, a planului de pace propus, a spus el.

Kislitsia a spus că partea americană părea dispusă să elimine propunerea de a introduce un plafon de 600.000 de soldați în armata ucraineană. El a spus că negociatorii americani au ascultat cu atenție argumentele ucrainene și au fost de acord să ia în considerare aceste puncte.

„Au convenit că numărul armatei ucrainene din versiunea scursă [a proiectului de plan de pace] – indiferent cine a fost autorul acesteia – nu mai era în discuție”, a spus el. „Armata va continua să discute aranjamentele.”

O propunere de amnistie generală pentru potențiale crime de război din proiectul inițial a fost reformulată într-un mod care să răspundă „nemulțumirilor celor care au suferit în război”, a spus el.

O sesiune separată, care a avut loc mai târziu în aceeași zi, a reunit aliații europeni, inclusiv reprezentanți din Marea Britanie, Franța, Germania, Italia și instituțiile UE. Înainte de discuțiile cu SUA, Ucraina a purtat discuții private cu consilierii europeni pentru securitate națională pentru a coordona pozițiile și a identifica prioritățile comune, a spus Kislitsia.

El a lăudat în repetate rânduri „implicarea constructivă” a echipei americane, evidențiindu-i pe Rubio, Driscoll și Kushner. „Nu a existat niciun moment în care să fi spus: «Nu vom discuta despre asta». Am analizat cu atenție toate punctele.”

Au existat discuții despre găzduirea de către Trump a lui Zelenski la Washington în această săptămână pentru a consolida acordul. Dar unii membri ai cercului președintelui ucrainean i-au recomandat să rămână la Kiev pentru a nu risca o nouă confruntare cu Trump care ar putea compromite progresele înregistrate în weekend.

Rămâne neclar dacă Trump va dori ca Zelenski să aprobe documentul cu o semnătură. Președintele SUA a declarat că omologul său ucrainean ar trebui să susțină un proiect de plan până joi, de Ziua Recunoștinței.

Washingtonul trebuie să decidă acum cum și când să prezinte proiectul de acord de pace Rusiei. Kremlinul a declarat luni că nu a văzut încă și nu a fost informat cu privire la proiectul SUA-Ucraina.

„Depinde de ruși să arate dacă sunt cu adevărat interesați de pace sau vor găsi o mie de motive pentru a nu se angaja”, a spus Kislitsia. Ucraina, la rândul său, și-a exprimat disponibilitatea de a continua să lucreze pentru o încheiere echitabilă a războiului și de a călători „oriunde” pentru a continua procesul.

El a subliniat, de asemenea, semnificația mai largă a reuniunii de la Geneva. „Realizarea fundamentală de la Geneva este că am reușit să păstrăm un parteneriat și un dialog viabil cu americanii”, a spus el.

„În ciuda agitației mediatice și a freneticii de pe rețelele sociale, ambele părți au demonstrat că parteneriatul este puternic și capabil să producă un document viabil pentru lideri.”

Cu toate acestea, Kislitsia a rămas prudent. „Nu stăteam în sediul Netflix scriind scenarii care vor fi nominalizate la Oscar”, a spus el. „Nu ar trebui să ne lăsăm conduși de entuziasm sau de agitație, ci de responsabilitate și de complexitatea problemelor.”