Zelenski și Trump s-ar putea întâlni săptămâna aceasta pentru a discuta planul revizuit pentru Ucraina (surse)

24 nov. 2025
315
Sursa foto: Facebook / Casa Albă
Ucraina a modificat semnificativ „planul de pace” al SUA pentru Ucraina, eliminând unele dintre cererile maximaliste ale Rusiei, au declarat persoane familiarizate cu negocierile, iar Volodimir Zelenski s-ar putea întâlni cu Donald Trump la Casa Albă la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta conținutul acestuia, scrie The Guardian.

Aceste ultime evoluții vin în contextul în care liderii europeni au avertizat luni că nu se poate ajunge rapid la un acord, pe fondul unei serii de apeluri telefonice între Kiev și Washington.

Ucraina face presiuni și pentru ca Europa să se implice în discuții.

Planul inițial de 28 de puncte al SUA și Rusiei a fost elaborat luna trecută de Kirill Dmitriev, trimisul special al lui Vladimir Putin, și reprezentantul lui Trump, Steve Witkoff. Acesta solicită Ucrainei să se retragă din orașele pe care le controlează în regiunea Donbas din est, să limiteze dimensiunea armatei sale și să nu adere la NATO.

În timpul negocierilor de duminică din Elveția – conduse de secretarul de stat american, Marco Rubio, și șeful de cabinet al lui Zelenski, Andrii Iermak – planul a fost revizuit substanțial. Acum include doar 19 puncte. Kievul și partenerii săi europeni spun că linia frontului existentă trebuie să fie punctul de plecare pentru discuțiile teritoriale.

Marea Britanie și UE au fost luate prin surprindere săptămâna trecută, când planul inițial a fost divulgat presei americane. Secretarul armatei, Dan Driscoll – prietenul și colegul de universitate al lui Vance – a fost trimis la Kiev cu o delegație militară pentru a-l informa pe Zelenski cu privire la conținutul acestuia.

De atunci, guvernele europene au încercat să revizuiască documentul, care pare să fi fost scris inițial în limba rusă. Acestea au publicat propriile contrapropuneri în weekend, care solicitau respectarea suveranității Ucrainei.

