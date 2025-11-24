Poliţiştii şi procurorii din judeţul Bistriţa-Năsăud au făcut, luni, percheziţii la Primăria Livezile şi la domiciliile a două persoane în dosarul deschis la începutul acestei luni, după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu primarul comunei, Traian Simionca, şi cu o angajată a administraţiei locale, în ipostaze intime.
Edilul a fost reţinut în dosarul care vizează infracţiuni de agresiune sexuală, viol, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private, transmite News.ro.
”În continuarea cercetărilor efectuate şi pentru administrarea probelor în cadrul unui dosar penal întocmit la data de 5 noiembrie a.c., poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Bistriţa-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bistriţa, au pus în aplicare trei mandate de percheziţie. Percheziţiile au fost efectuate astăzi, 24 noiembrie, la domiciliile unor persoane fizice şi la o instituţie publică. Totodată, pe numele unui bărbat, de 56 de ani, din Livezile, poliţiştii au pus în aplicare un mandat de aducere. Bărbatul în cauză a fost condus la sediul Poliţiei, iar, după audieri, faţă de acesta a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore”, informează Poliţia judeţeană Bistriţa-Năsăud.
Surse judiciare au confirmat pentru News.ro că instituţia publică vizată este Primăria Livezile, iar bărbatul reţinut este primarul comunei, Traian Simionca, inculpat în dosarul de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol şi violarea vieţii private.
În urma descinderilor, poliţiştii au ridicat, în vederea continuării cercetărilor, telefoane mobile şi medii de stocare.
Dosarul vizează infracţiuni de agresiune sexuală, ultraj contra bunelor moravuri, viol şi violarea vieţii private.
Imaginile au apărut în spaţiul public şi au fost distribuite masiv după ce primarul le-ar fi postat la ”stare” în aplicaţia WhatsApp. Edilul a negat că acestea ar fi reale, susţinând că cineva care vrea să îi facă rău le-a creat cu inteligenţa artificială.