Poliţiştii şi procurorii din judeţul Bistriţa-Năsăud au făcut, luni, percheziţii la Primăria Livezile şi la domiciliile a două persoane în dosarul deschis la începutul acestei luni, după ce în spaţiul public au fost publicate imagini cu primarul comunei, Traian Simionca, şi cu o angajată a administraţiei locale, în ipostaze intime.

Edilul a fost reţinut în dosarul care vizează infracţiuni de agresiune sexuală, viol, ultraj contra bunelor moravuri şi violarea vieţii private, transmite News.ro.