Stadiul executării hotărârilor CEDO referitoare la condiţiile de detenţie, discutat de ministrul Justiției cu o delegaţie a Consiliului Europei

24 nov. 2025
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, s-a întâlnit, luni, cu o delegaţie a Consiliului Europei, context în care a fost discutat stadiul executării hotărârilor CEDO referitoare la condiţiile de detenţie, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al MJ transmis Agerpres, luni, la sediul Ministerului Justiţiei, a avut loc întrevederea la nivel înalt a ministrului Justiţiei, Radu Marinescu, cu delegaţia Consiliului Europei, condusă de Frederic Dolt, directorul Departamentului pentru Executarea Hotărârilor CEDO.

„Pe agenda discuţiilor a figurat stadiul executării hotărârilor CEDO referitoare la condiţiile de detenţie (hotărârea pilot Rezmiveş şi alţii împotriva României şi grupul de cauze Bragadireanu)”, se precizează în comunicat. Astfel, a fost prezentat stadiul implementării măsurilor naţionale în vederea examinării acestor cauze în cadrul următoarei reuniuni a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei, în format drepturile omului, ce va avea loc în luna decembrie.

Conform comunicatului, Radu Marinescu a precizat că îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie în penitenciare se numără printre priorităţile mandatului său, obiectivul strategic fiind acela de a transforma administraţia penitenciară într-un sistem „mai eficient”, orientat către respectarea „demnităţii” umane şi reintegrarea socială a deţinuţilor.

„În acest scop, se acordă o atenţie deosebită faţă de modernizarea infrastructurii sistemului penitenciar, precum şi faţă de creşterea calităţii programelor educaţionale şi de formare profesională. În opinia domniei sale, aceste aspecte vor conduce la consolidarea cadrului de respectare a drepturilor fundamentale, aliniat pe deplin standardelor internaţionale în materie”, transmite Ministerul Justiţiei.

În continuare, oficialul român a prezentat progresele înregistrate de către autorităţile naţionale în implementarea Planului de acţiune 2020-2025 în executarea hotărârii-pilot Rezmiveş şi alţii împotriva României, precum şi a hotărârilor pronunţate în grupul de cauze Bragadireanu împotriva României, respectiv:

– realizarea de investiţii substanţiale pentru modernizarea şi extinderea infrastructurii penitenciarelor; – introducerea de noi facilităţi menite să îmbunătăţească condiţiile de detenţie, inclusiv prin îmbunătăţirea standardelor de supraveghere medicală; – adoptarea de măsuri pentru combaterea recidivei şi pentru sprijinirea reintegrării sociale, bazate în principal pe formare profesională şi educaţie;

– introducerea de remedii legale pentru soluţionarea plângerilor privind condiţiile de detenţie.

„Reprezentanţii Departamentului pentru Executarea Hotărârilor CEDO au exprimat satisfacţie faţă de progresele semnificative pe care România le-a înregistrat în ultimii ani în ceea ce priveşte îmbunătăţirea condiţiilor de detenţie şi consolidarea respectării drepturilor omului.

Aceste evoluţii reflectă un angajament instituţional susţinut şi o voinţă clară de a aborda în mod responsabil şi eficient provocările existente de-a lungul timpului. În acest context, au încurajat autorităţile naţionale să menţină ritmul reformelor deja iniţiate, evidenţiind faptul că demersurile consecvente sunt esenţiale pentru consolidarea progreselor obţinute”, se menţionează în comunicat.

