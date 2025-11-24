ULTIMA ORĂ Noile programe școlare de liceu din 2026, puse în consultare publică de Ministerul Educației

Ascultă articolul

Programele școlare pentru disciplinele prevăzute în planurile-cadru – învățământ liceal au fost lansate în transparență de Ministerul Educației, luni, 24 noiembrie. Programele școlare conțin materiile pentru toate disciplinele pe care le vor învăța elevii timp de 4 ani la liceu. Schimbările programelor vin după aproape 20 de ani și îi vizează pe elevii care anul acesta termină clasa a VIII-a.

Ministerul Educației a pus în transparență pentru consultare programele de liceu pentru noile planuri cadru, după care ar trebui să învețe elevii de liceu din toamna anului 2026.

