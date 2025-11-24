Home » Articole » Jimmy Cliff, legenda reggae-ului, a murit la 81 de ani

Jimmy Cliff, legenda reggae-ului, a murit la 81 de ani

24 nov. 2025
Jimmy Cliff, legenda reggae-ului, a murit la 81 de ani
Credit line: RTNKabik / AP / Profimedia
Compozitorul și interpretul jamaican de reggae de renume internațional Jimmy Cliff a murit, a anunțat soția sa pe Instagram luni, 24 noiembrie. Avea 81 de ani, potrivit Le Monde.

„Cu profundă tristețe vă anunț decesul soțului meu, Jimmy Cliff, în urma unei crize de epilepsie urmată de pneumonie(…), a scris ea. Tuturor fanilor săi din întreaga lume, să știți că sprijinul vostru a fost forța lui pe tot parcursul carierei sale. El îi aprecia sincer pe fiecare dintre voi pentru dragostea voastră. (…) Jimmy, iubirea mea, odihnește-te în pace.”

Născut pe 30 iulie 1944, Jimmy Cliff, pe numele său James Chambers, începe să scrie cântece încă din școala primară și să le cânte cu ajutorul sistemelor audio ale vecinilor săi. La 14 ani, tatăl său îl duce la Kingston pentru a-l înscrie la o școală tehnică, dar tânărul Jimmy va face turul studiourilor de înregistrare: „Prima dată când am înregistrat un disc, povestea cântărețul, mi s-a dat 1 șiling. Wailers au avut mai mult noroc decât mine la Studio One, li se dădeau 2 lire pe săptămână. Eu am primit doar 1 șiling și am fost alungat cu un gest din mână: „Poftim, școlarule, du-te și ia autobuzul.” Apoi l-am întâlnit pe producătorul Leslie Kong. Era foarte corect, așa că am rămas cu el. Cred că de aceea am scăpat de mulți escroci, spre deosebire de alți colegi ai mei.” Asta nu l-a împiedicat să câștige în 2009 un proces împotriva fostei sale case de discuri, EMI, care comercializase melodii fără autorizația sa.

„Această muzică s-a născut în ghetou”

Jimmy Cliff înregistrează primul său hit, Hurricane Hattie, în 1962, anul în care Alexander Bustamante devine prim-ministru al unei Jamaice acum independente. Urmează apoi Miss Jamaica, o declarație de dragoste foarte proaspătă, în stil yé-yé, înscrisă într-o perioadă a reggae-ului încă marcată de jazz. Interpret cu voce soul, Jimmy Cliff se alătură atunci Island Records, casa de discuri fondată de Chris Blackwell, om de afaceri britanic crescut pe insulă. Autorul piesei Many Rivers to Cross, care descrie cu delicatețe dificultatea luptei pentru viață, afirma: „Reggae este viața. Sexul este viața, iubirea este viața, și lupta la fel. Această muzică s-a născut în ghetou, unde în fiecare zi, mai mult decât în orice alt loc, trebuie să mănânci, să muncești.”

Întors în Jamaica după patru ani petrecuți la Londra, cântărețul joacă rolul principal în filmul The Harder They Come (1972), al lui Perry Henzell, prieten din copilărie al lui Chris Blackwell. Scenariul este inspirat din viața lui Ivan „Rhyging” Martin, un bandit cu inimă mare din Trenchtown, ghetoul din Kingstown, împușcat de poliție în 1948. Jimmy Cliff joacă rolul unui interlop într-o lume a producătorilor muzicali corupți, a polițiștilor mituiți, a mafioților din lumea jocurilor de noroc și a oamenilor simpli din Jamaica. Coloana sonoră a filmului, care include piesele „Many Rivers to Cross” și „You Can Get it if You Really Want”, duce reggae-ul dincolo de granițele Jamaicăi. Jimmy Cliff cunoaște succesul internațional în același an cu piesa „I Can See Clearly Now”, scrisă de Johnny Nash.

