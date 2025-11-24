Home » Anchete » EXCLUSIV Facturile restante către Romprest, confirmate de instanță, ar putea fi plătite parțial până la finalul anului – primarul George Tuță

EXCLUSIV Facturile restante către Romprest, confirmate de instanță, ar putea fi plătite parțial până la finalul anului – primarul George Tuță

24 nov. 2025
595
EXCLUSIV Facturile restante către Romprest, confirmate de instanță, ar putea fi plătite parțial până la finalul anului - primarul George Tuță
Foto: G4Media
Primarul Sectorului 1 din București, George Tuță (PNL), a declarat luni pentru G4Media că municipalitatea ar putea plăti în decembrie o parte din facturile restante la operatorul de salubritate Romprest după rectificarea bugetară care va fi discutată marți în ședința consiliului local. Decizia vine după ce Romprest, beneficiara unui controversat contract pe 25 de ani, a anunțat săptămâna trecută că oprește curățenia stradală în Sectorul 1, invocând datorii de 116 milioane de lei.

Primarul George Tuță a declarat pentru G4Media că rectificarea bugetară nu este provocată de decizia Romprest, ci de faptul că Primăria Sectorului 1 a încasat din taxele și impozitele locale o sumă mai mare decât cea previzionată în buget.

”Nu există o legătură între cele două evenimente. Direcția de Taxe a strâns mai mulți bani, și atunci am promovat acest proiect de rectificare bugetară pentru a determina suma pe care o putem folosi pentru a plăti obligațiile impuse de instanțele de judecată cu titlu definitiv, care mai sunt acum de circa 64 de milioane de lei”, a mai spus George Tuță.

”Facturile restante, confirmate de instanță, trebuie plătite. Primăria Sector 1 nu are suficienți bani pentru plata integrală a datoriilor istorice”, a mai spus el.

”Primăria este la zi cu plata facturilor curente, toate au fost achitate la timp. Romprest oricum operează încă din 2022 la frecvență redusă. De altfel, Primăria Sectorului 1 a plătit deja o parte din datoriile stabilite de instanță”, a mai spus Tuță.

Romprest, operatorul de salubritate din Sectorul 1, a anunțat săptămâna trecută că oprește curățenia stradală, invocând o presupusă datorie de 116 milioane de lei de la Primărie.

Reporterii G4Media au constatat în ultimele zile că operatorul nu a golit pubelele stradale din anumite zone ale Sectorului 1.

Romprest a mai anunțat că nu va opri serviciul de colectare a deșeurilor de la populație și companii.

Primăria Sectorului 1 a încheiat în 2008, în mandatul fostului primar PNL Andrei Chilman, un contract pe 25 de ani cu Romprest. Contractul a fost criticat dur de opoziția de la acel moment și atacat în instanță, dar Chiliman l-a semnat în cele din urmă.

