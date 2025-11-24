Ascultă articolul

Două tinere profesoare de matematică din Iași au ales să mute tabla din sala de clasă în fața camerelor de filmat, transformând rețelele de socializare în spații accesibile și prietenoase pentru învățare, scrie Ziarul de Iași.

Doroteea Silion (Mate cu Dora) și Loredana Pălănceanu (Profa de Mate) au reușit să-și construiască propriile comunități în mediul online, unde matematica nu mai pare greu de înțeles.

Doroteea Silion, care este de trei ani în sistemul de învățământ, a povestit că totul a început după primul an de facultate, când a înțeles că are mai mult timp pentru pasiunea ei: lucrul cu elevii. Întrucât nu a putut să se angajeze la un centru de pregătire pentru că era „încă foarte tânără”, a găsit inspirație într-un sfat primit de la tatăl ei: „să încerc să creez videoclipuri gratuite pentru copiii care au nevoie de ajutor la matematică”. De acolo au pornit primele lecții notate pe hârtie, prima investiție – „o tablă mare albă” – și primul clip – o explicație despre Teorema lui Thales.

Pentru Loredana Pălănceanu, aflată în învățământ de șapte ani, decizia a venit din dorința de a se apropia de elevi și de a ajunge exact acolo unde ei își petrec mare parte din timp, pe rețelele sociale.

„La un moment dat am realizat că, dacă rețelele sociale îi atrag atât de puternic, atunci poate fi util ca și profesorii să intre în acest spațiu și să-l transforme într-o resursă educativă. A fost o decizie firească, născută din dorința de a le arăta că matematica nu este un obstacol, ci un instrument logic și frumos, dacă este explicată pe limba lor”, a menționat Loredana.

„Pe măsură ce primeam feedback pozitiv și vedeam că explicațiile mele îi ajută concret pe elevi, am depășit aceste rețineri. M-au încurajat mesajele lor, modul în care îmi scriau că au înțeles un exercițiu datorită unui videoclip sau că au prins curaj înaintea examenului”, a punctat profesoara de matematică.

Ambele profesoare din Iași au spus că își construiesc lecțiile video pornind de la programa școlară și de la capitolele pe care elevii le parcurg în perioada respectivă. Doroteea, de exemplu, lucrează cu elevii și în privat, ceea ce o ajută să știe exact ce capitole parcurg la școală și unde apar cele mai frecvente neclarități.