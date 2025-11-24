Ascultă articolul

Ministerul polonez de Externe l-a convocat luni pe ambasadorul israelian la Varşovia după un mesaj pe X al institutului memorial evreiesc Yad Vashem, care a omis să precizeze că Polonia era ocupată de Germania nazistă în perioada în care evreii au fost obligaţi să poarte steaua galbenă, transmite agenția Reuters, citată de Agerpres.

Ministrul de externe Radoslaw Sikorski a protestat după ce instituţia în memoria victimelor Holocaustului a scris că Polonia a fost prima ţară unde evreilor le-a fost impus „un semn distinctiv pentru a-i izola de populaţia înconjurătoare”.

Sikorski a arătat că mesajul publicat duminică ar fi trebuit să arate clar că ţara sa era sub ocupaţia naziştilor germani când s-a introdus măsura discriminatorie.

„Deoarece postarea înşelătoare nu a fost corectată, am decis să îl convoc pe ambasadorul Israelului la Ministerul de Externe”, anunţat ministrul, tot pe platforma X.

Ministerul israelian de Externe nu a răspuns imediat unei solicitări de a comenta.

Yad Vashem a difuzat încă o dată mesajul original, adăugând: „După cum au observat mulţi utilizatori şi este precizat explicit în articolul conectat, asta s-a făcut din ordinul autorităţilor germane”.

Preşedintele institutului, Dani Dayan, a scris luni pe X încă un mesaj în care insistă că „Yad Vashem prezintă realităţile istorice ale nazismului şi ale celui de-al Doilea Război Mondial, inclusiv în ţările sub ocupaţie, control sau influenţă germane. Polonia era într-adevăr sub ocupaţie germană. Acest lucru este reflectat clar în materialul nostru. Orice altă interpretare greşeşte în privinţa angajamentului nostru pentru exactitate”.

Polonia a fost ocupată de Germania nazistă şi de Uniunea Sovietică în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, care a durat din 1939 până în 1945.

Varşovia face eforturi permanente de a sublinia că persecuţiile la care au fost supuşi evreii pe teritoriul polonez, inclusiv în locuri ca lagărul de concentrare de la Auschwitz (numele german al localităţii poloneze Oswiecim – n. red.), au fost practicate de ocupanţii nazişti.

Germania nazistă a ucis peste 3 milioane din cei 3,2 milioane de evrei polonezi; din rândul acestora au provenit circa jumătate din victimele din Europa ale Holocaustului.