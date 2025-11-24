Ascultă articolul

Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat într-o emisiune Digi24 motivul pentru care România nu a anunțat și nici nu va anunța cifrele din spatele pachetelor militare transmise de țara noastră în Ucraina.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

El susține că ”manipularea rusă” va aduce noi seturi de dezinformări care vor perturba opinia publică.

”Concret, noi ajutăm concret în mai multe feluri. Din punct de vedere al militar, oferim diverse, avem, cred că am ajuns la al 25-lea pachet de sprijin militar cu echipamente militare, care a plecat către valoare.

Până acuma nu s-au făcut publice valorile, n-o să le fac eu publice acum„, a spus Moșteanu.

Întrebat de ce nu vorbește despre aceste date, Moșteanu a încercat să explice că mașina de propagandă rusă e foarte puternică în România.

”Dacă ar exista suficient de mult spațiu de dezbatere pentru a explica exact cum sunt calculate acele valori, da. Problema e că așa am cum zis: Haideți să lăsăm pe toată lumea să facă ceva și uitați-vă unde am ajuns, că a ajuns să-și bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche.

Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutorul pentru Ucraina a fost instrumentat politic. Mult, mult de tot. Mult de tot a fost.

Eu aș putea s-o fac acum la dumneavoastră, la emisiune și după aia, până dimineață, o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok, la niște videouri care o să picure în urechile a milioane de români niște neadevăruri sau niște manipulări nu vor fi. Ei au deja temele lor”, a spus Moșteanu.

Ministrul Apărării susține că ”va curge multă apă pe Dâmbovița” până când se va ajunge la implementarea planului de pace propus de președintele Donald Trump.

”Ucraina are nevoie de niște garanții de securitate solide. Ucraina și această pace solidă de viitor e foarte importantă pentru toată regiunea. Ne uităm și la Ucraina, ne uităm și la Moldova, pentru că dacă-l lași pe Putin să facă ce vrea, ”who is next”, cine va fi următorul? Noi avem aici, suntem lângă Moldova, lângă Ucraina și suntem împreună cu ei.

Dacă vreți, avem nevoie de stabilitate în această zonă de est.

Nu vreau să fac eu pe marele negociator, că nu e cazul. Nu sunt un mare negociator, de-aia are mult mai multe pârghii președintele Donald Trump și faptul că vrea să ducă această discuție în direcția corectă este un lucru bun.

Cum vom ajunge acolo, urmează va curge multă apă pe Dâmbovița, cred că până atunci, pentru că din nou nu poți să faci un plan fără Ucraina.

Nu poți faci un plan fără partenerii europeni.

Trebuie făcut un plan corect, un plan care să ofere niște garanții corecte, o pace justă pentru Ucraina și pentru poporul ucrainean care este atacat în fiecare zi și suntem alături de partenerii europeni, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme”, a mai spus Moșteanu.