Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a explicat într-o emisiune Digi24 motivul pentru care România nu a anunțat și nici nu va anunța cifrele din spatele pachetelor militare transmise de țara noastră în Ucraina.
El susține că ”manipularea rusă” va aduce noi seturi de dezinformări care vor perturba opinia publică.
”Concret, noi ajutăm concret în mai multe feluri. Din punct de vedere al militar, oferim diverse, avem, cred că am ajuns la al 25-lea pachet de sprijin militar cu echipamente militare, care a plecat către valoare.
Până acuma nu s-au făcut publice valorile, n-o să le fac eu publice acum„, a spus Moșteanu.
Întrebat de ce nu vorbește despre aceste date, Moșteanu a încercat să explice că mașina de propagandă rusă e foarte puternică în România.
”Dacă ar exista suficient de mult spațiu de dezbatere pentru a explica exact cum sunt calculate acele valori, da. Problema e că așa am cum zis: Haideți să lăsăm pe toată lumea să facă ceva și uitați-vă unde am ajuns, că a ajuns să-și bage rusul coada în alegerile noastre și ne-a trecut glonțul pe la ureche.
Tot ce înseamnă război și tot ce înseamnă ajutorul pentru Ucraina a fost instrumentat politic. Mult, mult de tot. Mult de tot a fost.
Eu aș putea s-o fac acum la dumneavoastră, la emisiune și după aia, până dimineață, o să fie 5 milioane de view-uri pe Tiktok, la niște videouri care o să picure în urechile a milioane de români niște neadevăruri sau niște manipulări nu vor fi. Ei au deja temele lor”, a spus Moșteanu.
Ministrul Apărării susține că ”va curge multă apă pe Dâmbovița” până când se va ajunge la implementarea planului de pace propus de președintele Donald Trump.
”Ucraina are nevoie de niște garanții de securitate solide. Ucraina și această pace solidă de viitor e foarte importantă pentru toată regiunea. Ne uităm și la Ucraina, ne uităm și la Moldova, pentru că dacă-l lași pe Putin să facă ce vrea, ”who is next”, cine va fi următorul? Noi avem aici, suntem lângă Moldova, lângă Ucraina și suntem împreună cu ei.
Dacă vreți, avem nevoie de stabilitate în această zonă de est.
Nu vreau să fac eu pe marele negociator, că nu e cazul. Nu sunt un mare negociator, de-aia are mult mai multe pârghii președintele Donald Trump și faptul că vrea să ducă această discuție în direcția corectă este un lucru bun.
Cum vom ajunge acolo, urmează va curge multă apă pe Dâmbovița, cred că până atunci, pentru că din nou nu poți să faci un plan fără Ucraina.
Nu poți faci un plan fără partenerii europeni.
Trebuie făcut un plan corect, un plan care să ofere niște garanții corecte, o pace justă pentru Ucraina și pentru poporul ucrainean care este atacat în fiecare zi și suntem alături de partenerii europeni, așa cum ați spus și dumneavoastră mai devreme”, a mai spus Moșteanu.
Explicație absurdă, așa nu vor rămâne decât prostiile de pe tiktok, iar noi cei care nu credem în ele nu știm cum să le contracarăm. Dacă tot au ei temele deja făcute nu mai bine ne întindem pe pământ și murim direct? Propun să nu mai plătim regește nici instituțiile astea degeaba.
Nu sunt deloc de acord cu dvs. As fi vrut sa fac acest comentariu pe Digi24, dar acolo nu se pot face comentarii (sau nu m-am prins eu cum se procedeaza).
E drept ca Mosteanu s-a descurcat slab in acest schimb de replici. Are naravul asta sa trancaneasca mult si adesea fara rost; or fi sechele de pe urma functiei de purtator de cuvant la USR, sau ce-a fost el pe-acolo.
Acest episod, care a ajuns sa dureze cca opt minute (!), trebuia incheiat sec si scurt inca de la prima intrebare pe acest subiect. Mosteanu ar fi trebuit sa spuna ceva de genul „Aceasta informatie este clasificata, punct” si pur si simplu sa nu raspunda nimic in continuare, sa taca – in loc sa se lase angrenat intr-o disputa absolut puerila cu jurnalistul.
De altfel, doar cateva minute mai tarziu, intr-un alt interviu pe acelasi post, Cristina Cileacu i-a pus o intrebare mai sensibila consilierului prezidential Lazurca, la care acesta a raspuns ceva de genul „in diplomatie nu toate lucrurile pot fi facute publice, unele trebuie sa ramana confidentiale etc” – iar Cileacu a avut bunul simt sa nu insiste fara rost.
Nu acelasi lucru pot spune despre Claudiu Pandaru, care a oferit in seara asta cea mai penibila prestatie din cariera lui (dintre cele pe care le-am vazut eu, fireste), altfel o cariera remarcabila… si nu reusesc sa inteleg de ce. Nu l-am mai vazut absolut niciodata atat de nervos si de agresiv, aproape sau chiar peste limita politetii – lucru care nu-i sta deloc in fire si cu atat mai suprinzator cu cat Mosteanu a fost tot timpul calm, defensiv si deloc provocator.
Parea ca e o chestiune absolut vitala, personala pentru dl. Pandaru sa smulga cifrele alea de la ministru… n-a lipsit mult sa bata cu pumnul in masa si sa-i bage aluia lampa in ochi. Nu l-am vazut atat de frustrat si nervos pe Pandaru nici cand acum vreo 2-3 ani Ciolacu si-a dat dreptul sa nu raspunda in fata nimanui cum cheltuie zeci de miliarde din banii publici, nici cand astia si-au secretizat declaratiile de avere… niciodata.
Nu vreau sa merg mai departe de-atat, dar daca tot pedaleaza dl. Pandaru asa de mult pe transparenta si dreptul publicului de a fi informat, ar trebui sa-i spuna cineva ca exista cel putin un cetatean – adica eu – care asteapta o explicatie publica din partea dansului cu privire la motivatia bizarului sau comportament din aceasta seara.
Revenind la chestiunea in sine, am impresia ca noi, ca societate, ne-am obisnuit mult prea mult sa exhibam totul pe retelele sociale – de la amoruri, la feluri de mancare, excursii, la felul in care ne cheltuim banii si ne petrecem timpul, la persoanele cu care ne intalnim si ce vorbim cu ele… atat de mult incat am ajuns sa credem, precum pretinde dl. Pandaru, ca totul trebuie sa fie public.
Uitati-va pe harta. Avem o granita uriasa cu Ucraina, tara care se clatina; daca aceasta tara cade, Moldova dispare in secunda doi, iar noi devenim vecini cu Rusia. Cel putin doua din tarile vecine (Ungaria si Serbia) sunt suporteri declarati si infocati ai lui Putin; Bulgaria mai putin, sa zicem, dar si ei au legaturi etnice, culturale, istorice stranse cu rusii. Vecinii din randul doi – Austria, Slovacia – sunt alti mari iubitori de Putin. Grecia a avut intotdeauna relatii cel putin cordiale cu Rusia, iar Turcia are propriile ei jocuri. Suntem realmente izolati in acest flanc sudic si intr-un pericol din ce in ce mai mare.
Acesta este fundalul pe care vine dl. Pandaru si doar ca nu-l ia de guler pe ministrul apararii ca asta nu vrea sa divulge in public informatii militare dintre cele mai sensibile…
Parca suntem obnubilati – de la secretomania ceausista am ajuns acum sa dam pe goarna tot ce stim si ce avem, in conditiile in care rusii, nord-coreenii, chinezii, iranienii fac public… ce anume??? Aaaa, ei nu fac public nimic…
Daca citesti cu atentie, circula in media romanesti zeci, sute, mii de informatii care, in contextul actual, n-ar fi trebuit sa devina publice. Afli bugete, afli ce sisteme de arme vrem sa achizitionam, afli informatii despre personalul militar, afli unde urmeaza sa investim si pentru ce anume… afli tot. Nu stiu cat de interesat e publicul roman in general (si mai ales consumatorii de TikTok, care oricum traiesc in alta lume) de astfel de informatii, dar sunt ABSOLUT SIGUR ca sunt pe undeva niste baieti inteligenti, dotati cu softuri de analiza minunate, care aplauda frenetic, incantati de vesela inconstienta cu care romanii le pun la dispozitie tot ce au nevoie in materie de informatii.
Insa dl. Pandaru nu e nici naiv, nici inconstient si in niciun caz pro.st. Dimpotriva. Asa incat cu atat mai de neinteles mi se pare comportamentul dansului din aceasta seara si cu atat mai nerabdator astept explicatiile. Unele serioase si credibile, nu generalitatile obisnuite despre libertatea cuvantului, dreptul la informare etc.