24 nov. 2025
sursa foto: Inquam Photos/ Virgil Simonescu
Ministerul Sănătăţii a pus luni în transparenţă decizională un proiect de ordin care actualizează Regulamentul de organizare şi funcţionare a secţiilor şi compartimentelor ATI, proiect care prevede un mecanism „clar” de clasificare a secţiilor ATI în trei categorii, a anunţat ministrul Alexandru Rogobete, citat de Agerpres.

Potrivit acestuia, proiectul prevede introducerea unui mecanism de clasificare a secţiilor ATI în trei categorii – Categoria 1, Categoria 2, Categoria 3, în funcţie de complexitatea cazurilor tratate şi de infrastructura disponibilă.

„În acest fel, realizăm un traseu clar al pacienţilor critici în unităţile din România şi ne asigurăm că oamenii ajung acolo unde pot beneficia de cele mai bune tratamente”, a scris Alexandru Rogobete pe pagina sa de Facebook.

Totodată, proiectul stabileşte şi obligativitatea ca orice unitate publică sau privată care realizează anestezie să deţină minimum un pat de supraveghere post-anestezie corect dotat.

„Solicităm tuturor unităţilor publice sau private să facă dovada că deţin în proprietate echipamentele medicale pe care le utilizează şi că au contracte de service şi mentenanţă valabile. Impunem ca toate unităţile sanitare în care se desfăşoară anestezie/terapie intensivă pentru copii să fie dotate cu echipamente medicale dedicate profilului pediatric. Definim mai clar atribuţiile medicilor confirmaţi în specialitatea ATI şi ale medicilor din alte specialităţi care deţin atestat în terapie intensivă şi activează în secţiile sau compartimentele ATI. Clarificăm criteriile privind normativul de personal şi definim structura echipei multidisciplinare. Medicina nu este despre un om sau doi, ci despre echipă, iar în ATI echipa face diferenţa”, a susţinut ministrul Sănătăţii.

El a subliniat că prin modificările propuse se introduc categorii noi de personal: medici confirmaţi în specialitatea epidemiologie, medici confirmaţi în specialitatea farmacologie clinică, farmacist confirmat în farmacie clinică, psihologi, fizioterapeuţi etc.

„Pentru a putea controla răspândirea infecţiilor nosocomiale în secţiile ATI, venim cu modificări concrete: completăm echipa ATI cu medic infecţionist sau epidemiolog şi oferim posibilitatea angajării unui asistent dedicat monitorizării infecţiilor asociate asistenţei medicale. Aceste schimbări sunt despre siguranţă reală, nu despre birocraţie. Sunt măsuri concrete care elimină improvizaţiile, reglementează ferm activităţile de anestezie şi consolidează protecţia pacienţilor”, a arătat Alexandru Rogobete.

Acesta a subliniat că va continua controlul în toate unităţile, publice şi private, care efectuează proceduri de anestezie şi vor fi verificate toate structurile, procedurile şi avizele.

