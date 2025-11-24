S-au închis școlile din Teheran din cauza poluării aerului / Poluarea e mai pregnantă în lunile mai reci, mai ales când nu bate vântul şi nu plouă

Ascultă articolul

Poluarea aerului din capitala Iranului, Teheran, a forţat luni autorităţile să dispună închiderea şcolilor şi a universităţilor şi să permită angajaţilor să lucreze de la distanţă în zilele de marţi şi miercuri. Acestea sunt unele dintre măsurile luate pentru protejarea sănătăţii publice şi reducerea nivelului de poluare, transmite agenţia Xinhua, transmite Agerpres.

Grupul de lucru pentru situaţii de urgenţă legate de poluarea aerului din cadrul Ministerului de Interne a decis luni ca toate cursurile din provincia Teheran, cu excepţia celor din comitatul Firuzkuh, să se desfăşoare online, a relatat agenţia oficială de presă a Iranului, IRNA.

Persoanele din birourile guvernamentale şi private, cu excepţia celor care ocupă funcţii în departamentele de salvare, sănătate, operaţionale, militare şi cele responsabile de aplicarea legii, au voie să lucreze, opţional, de acasă. Băncile vor opera printr-un număr limitat de sucursale, potrivit aceleiaşi surse.

Restricţiile de trafic vor fi în vigoare între orele 6:30 şi 20:30, fiind interzis accesul maşinilor private în anumite zone ale oraşului cu o populaţie de aproximativ 9 milioane de locuitori.

Circulaţia camioanelor a fost, de asemenea, interzisă, fiind exceptate autovehiculele care transportă mărfuri perisabile sau combustibil. De asemenea, minele de nisip şi pietriş şi fabricile de ciment trebuie să îşi întrerupă activitatea.

Indicele de calitate a aerului din Teheran a depăşit luni 170, un nivel considerat nesănătos pentru toată lumea.

Calitatea aerului se înrăutăţeşte de obicei în Teheran în lunile mai reci, mai ales când nu bate vântul şi nu plouă.

Inversiunea temperaturii este cauza majoră a acumulării poluării, în timp ce emisiile provenite de la autovehiculele vechi şi de la unele fabrici sunt considerate factorii principali care contribuie la aceasta.