Pentagonul l-a ameninţat luni pe senatorul democrat Mark Kelly, căpitan în rezervă al US Navy, că l-ar putea rechema în serviciul activ al armatei astfel încât să poată fi judecat pentru instigare la răzvrătire, după ce preşedintele american Donald Trump i-a atenţionat săptămâna trecută pe congresmenii democraţi care adresează apeluri către militari sau ofiţeri de informaţii de a nesocoti ordinele administraţiei sale că riscă inclusiv pedeapsa capitală, relatează agenția Reuters, citată de Agerpres.
„Tuturor militarilor li se reaminteşte că au obligaţia legală, în temeiul UCMJ (Codul Uniform de Justiţie Militară), de a respecta ordinele legale şi că ordinele sunt prezumate a fi legale. Filosofia personală a unui membru al forţelor armate nu justifică şi nu scuză nerespectarea unui ordin care altfel este legal”, a transmis Pentagonul.
Preşedintele republican Trump a ordonat desfăşurarea Gărzii Naţionale în mai multe oraşe guvernate de opoziţia democrată, inclusiv Los Angeles şi Washington, pentru a combate criminalitatea şi a sprijini activitatea poliţiei imigraţiei (ICE), instituţie care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migraţiei ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului preşedinte democrat Joe Biden şi care a alimentat infracţionalitatea.
Partidul Democrat contestă aceste ordine ale lui Trump, iar şase congresmeni democraţi din Camera Reprezentanţilor şi Senat, care au avut o carieră activă în armată sau în serviciile secrete, au publicat pe platforma X o înregistrare video în care îndeamnă militarii şi ofiţerii de informaţii să „refuze ordinele ilegale”.
În replică, preşedintele republican i-a acuzat pe aceştia de „trădare” şi instigare la „răzvrătire”, avertizându-i că pentru astfel de fapte pot fi pasibili chiar şi de pedeapsa capitală.
