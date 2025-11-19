Pentagonul aprobă o posibilă achiziţie pentru întreţinerea sistemelor Patriot în Ucraina, vitale pentru apărarea spaţiului aerian ucrainean împotriva rachetelor ruseşti

Pentagonul a anunţat marţi că a aprobat, la cererea Ucrainei, o posibilă achiziţie în valoare de 105 milioane de dolari pentru întreţinerea bateriilor de apărare antiaeriană Patriot, cruciale pentru apărarea spaţiului aerian ucrainean împotriva rachetelor ruseşti, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Principalele companii care vor participa la această vânzare vor fi RTX Corporation, cu sediul în Arlington, statul Virginia, şi Lockheed Martin, cu sediul în Bethesda, statul Maryland, scrie EFE.

Aceasta include piese de schimb şi servicii legate de întreţinerea sistemului de apărare antiaeriană Patriot, în special „modernizarea lansatoarelor (…), precum şi alte servicii, accesorii şi piese de schimb”, potrivit unui comunicat de presă.

Vânzarea a fost aprobată de Departamentul de Stat şi notificată Congresului SUA, în conformitate cu legislaţia americană.

„Această vânzare propusă va sprijini politica externă şi obiectivele de securitate naţională ale SUA prin consolidarea securităţii unei ţări partenere care este o forţă pentru stabilitate politică şi progres economic în Europa”, se arată în comunicat.

„Vânzarea va spori capacitatea Ucrainei de a face faţă ameninţărilor actuale şi viitoare, dotând-o suplimentar pentru a desfăşura misiuni de autoapărare şi securitate regională cu o capacitate locală de întreţinere mai puternică”, se mai adaugă în comunicat.

În timpul unei vizite în Statele Unite în octombrie, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că s-a întâlnit cu reprezentanţi americani ai industriei de apărare, inclusiv cu Raytheon, producătorul sistemelor de apărare antiaeriană Patriot.

La câteva zile după vizita sa, el a declarat că ţara sa „are nevoie” de 25 de sisteme americane de apărare antiaeriană Patriot suplimentare pentru a o ajuta să contracareze atacurile ruseşti.

De la revenirea la putere în ianuarie, preşedintele american Donald Trump, care s-a poziţionat ca mediator în conflict, a fost extrem de critic faţă de ajutorul militar şi financiar american acordat Ucrainei. Acest ajutor a totalizat 67 de miliarde de dolari de când Rusia a invadat Ucraina în februarie 2022.

În locul unui ajutor american direct, Trump a făcut să fie aprobat prin intermediul NATO un program care permite ţărilor europene să finanţeze transferul de arme americane către Ucraina.

Preşedintele ucrainean urmează să călătorească miercuri în Turcia pentru a încerca să „reangajeze” Statele Unite în discuţiile de pace cu Rusia, care sunt în prezent blocate, deoarece Moscova bombardează din nou infrastructura energetică ucraineană pe măsură ce se apropie iarna.