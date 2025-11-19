Trump trimite oficiali ai Pentagonului în Ucraina în încercarea de a relua negocierile de pace

Președintele Trump a trimis o delegație de rang înalt a Pentagonului la Kiev pentru discuții, miercuri, în cea mai recentă încercare a administrației de a relua negocierile privind încetarea războiului Rusiei cu Ucraina, potrivit unor oficiali americani de rang înalt citați de The Wall Street Journal.

Secretarul Armatei, Dan Driscoll, împreună cu doi generali de patru stele ai Armatei, aveau programate discuții cu președintele Volodimir Zelenski și alți oficiali ucraineni, precum și cu reprezentanți de vârf ai armatei și ai industriei, au declarat doi dintre oficiali. Driscoll intenționează să se întâlnească cu oficiali ruși la o dată ulterioară.

Decizia Casei Albe de a apela la Driscoll și la ofițeri militari de rang înalt este motivată în parte de convingerea că Moscova ar putea fi mai deschisă la negocieri mediate de armată și de frustrarea că numeroasele încercări anterioare au dat puține rezultate.

„Secretarul Driscoll se deplasează în Ucraina pentru a se familiariza cu situația de pe teren. El va participa la întâlniri în Ucraina și va raporta concluziile sale Casei Albe”, a declarat un înalt oficial al administrației. „Președintele a afirmat clar că este timpul să se pună capăt uciderilor și să se încheie un acord pentru a pune capăt războiului.”

Misiunea lui Driscoll este de a relua negocierile de pace în numele lui Trump, a declarat un alt oficial.

Șeful lui Driscoll, secretarul apărării Pete Hegseth, nu a vizitat Kievul de la preluarea funcției în ianuarie. Decizia de a trimite șeful civil al armatei, a cărui sarcină se concentrează în principal pe instruirea și echiparea soldaților, este neobișnuită. Dar Trump se bazează adesea pe emisari neortodocși, inclusiv fostul dezvoltator imobiliar Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump.

Nu este clar dacă Driscoll a împărtășit o nouă propunere de negociere cu Zelenski din partea Casei Albe, care a solicitat anterior înghețarea războiului de-a lungul liniilor de luptă actuale din estul Ucrainei pentru a relansa negocierile privind un acord.

Ideea de a-l trimite pe Driscoll, coleg de clasă al vicepreședintelui JD Vance la Facultatea de Drept din Yale, în Ucraina și mai târziu în Rusia a apărut în urma unei conversații între Trump și Vance, potrivit unuia dintre oficiali.

Administrația Trump a încercat de mai multe ori să pună capăt conflictului declanșat de președintele rus Vladimir Putin în 2022 printr-o soluționare negociată. Însă oficialii ucraineni și ruși nu au mai purtat discuții directe de luni de zile, iar eforturile SUA au ajuns într-un impas de la summitul dintre Trump și Putin din Alaska, din august. Rusia a arătat puțin interes în a opri războiul în alți termeni decât ai săi.

În octombrie, Trump a anulat o întâlnire planificată cu Putin la Budapesta și a impus noi sancțiuni companiilor petroliere rusești, după ce oficialii guvernului rus au clarificat că nu au intenția de a încheia un acord.

Inițiativa Casei Albe vine pe fondul escaladării atacurilor intense cu drone și rachete rusești în toată Ucraina în ultimele săptămâni și în contextul în care Moscova raportează câștiguri teritoriale în regiunea sud-estică Zaporijia.

Delegația SUA la Kiev, din care fac parte generalul Chris Donahue, comandantul suprem al armatei americane în Europa, și generalul Randy George, șeful de stat major al armatei, urma să discute despre evoluțiile de pe câmpul de luptă și producția de arme în timpul vizitei în Ucraina, pe lângă ideile pentru încetarea războiului.

Donahue a fost o figură cheie în trimiterea de arme în Ucraina, încă din perioada în care era comandantul Corpului 18 Aeropurtat al Armatei în 2022, când a format o unitate pentru a ajuta la coordonarea ajutorului militar pentru Kiev.

Trump a declarat marți la Casa Albă că încă mai speră să poată opri luptele. „De fapt, am oprit opt războaie. Mai am unul de oprit, cu Putin. Sunt puțin surprins de Putin. Durează mai mult decât credeam.”

Driscoll a condus eforturile de reorganizare a sistemului de achiziții al Armatei, vechi de zeci de ani. Trump l-a numit pe Driscoll „ucigaș” într-un anunț făcut în Biroul Oval, în care a declarat că va trimite Garda Națională la Memphis, Tennessee, și se referă la el ca „tipul cu dronele”, o referire la concentrarea lui Driscoll asupra introducerii unui milion de drone noi pentru armată. Pe lângă funcția sa de secretar al armatei, Trump l-a numit pe Driscoll să conducă Biroul pentru Alcool, Tutun și Arme de Foc.

Witkoff, care a fost omul de bază al administrației în negocierile cu Kremlinul, l-a ajutat pe Driscoll să se pregătească pentru discuțiile de la Kiev, a spus unul dintre oficiali. Cei doi se cunosc din perioada campaniei prezidențiale a lui Trump.

Driscoll și George au zburat luni în Germania, unde au primit informații secrete la o bază militară americană împreună cu Donahue, au spus oficialii. Grupul a discutat despre câmpul de luptă pe hărți cu soldați care lucrează în Ucraina de ani de zile. Apoi au zburat marți în Polonia și s-au urcat într-un tren de noapte spre Kiev marți seara târziu.

Puțini oficiali americani de rang înalt au vizitat Ucraina de când Trump s-a întors la Casa Albă. Hegseth a acordat permisiunea oficialilor superiori ai armatei să viziteze țara, deoarece membrii armatei nu pot intra în țară fără aprobarea secretarului apărării, a declarat unul dintre oficiali.