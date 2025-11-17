Trei morţi şi zece răniţi în urma unui atac cu rachete ruseşti asupra regiunii Harkov

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care trei copii, a declarat luni un oficial militar regional din regiunea Harkov, potrivit Reuters, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Atacul nocturn a vizat centrul oraşului, rănind copii născuţi în 2007, 2010 şi 2011, a declarat Vitali Karabanov, şeful administraţiei militare din Balakliia, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Nouă dintre răniţi au fost spitalizaţi, a precizat el.