G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Trei morţi şi zece răniţi în urma unui atac cu rachete ruseşti…

regiunea harkov, razboi ucraina, atac, lovitura, morti, civili
Sursa foto: Twitter / Angry Cossack

Trei morţi şi zece răniţi în urma unui atac cu rachete ruseşti asupra regiunii Harkov

Articole17 Noi 0 comentarii

Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care trei copii, a declarat luni un oficial militar regional din regiunea Harkov, potrivit Reuters, citat de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Atacul nocturn a vizat centrul oraşului, rănind copii născuţi în 2007, 2010 şi 2011, a declarat Vitali Karabanov, şeful administraţiei militare din Balakliia, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

Nouă dintre răniţi au fost spitalizaţi, a precizat el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Germania condamnă „disprețul față de umanitate” al lui Putin după atacul rus asupra Kievului

Articole14 Noi • 561 vizualizări
0 comentarii

Videoclipurile cu soldați ucraineni plângând sunt false – anchetă DW

Articole13 Noi • 811 vizualizări
0 comentarii

De ce Ucraina se pregătește pentru „cea mai grea iarnă” a războiului cu Rusia

Articole13 Noi • 503 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.