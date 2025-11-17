Trei morţi şi zece răniţi în urma unui atac cu rachete ruseşti asupra regiunii Harkov
Un atac cu rachete ruseşti asupra oraşului Balakliia, din estul Ucrainei, a provocat moartea a trei persoane şi rănirea a altor 10, printre care trei copii, a declarat luni un oficial militar regional din regiunea Harkov, potrivit Reuters, citat de News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
Atacul nocturn a vizat centrul oraşului, rănind copii născuţi în 2007, 2010 şi 2011, a declarat Vitali Karabanov, şeful administraţiei militare din Balakliia, pe aplicaţia de mesagerie Telegram.
Nouă dintre răniţi au fost spitalizaţi, a precizat el.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.