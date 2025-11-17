Fiscul din Grecia vânează companiile grecești care și-au mutat sediul social în România, Bulgaria și Cipru pentru a scăpa de impozitele mari

Cel puțin 28.000 de firme grecești par să-și fi mutat sediile sociale în Bulgaria, România și Cipru pentru a profita de cotele scăzute de impozitare, cuprinse între 10% și 16%, comparativ cu cota de 22% din Grecia, transmite publicația D News.

În spatele acestei „relocări” există o realitate care se află acum în centrul inspecțiilor fiscale: marea majoritate a companiilor nu au o prezență substanțială în țările în care și-au stabilit sediul, în afară de o cutie poștală sau un cont bancar.

În practică, activitatea comercială continuă să fie realizată în totalitate în Grecia.

Potrivit ziarului Kathimerini, cifrele reflectă amploarea fenomenului. Peste 18.000 de companii cu capital grecesc sunt înregistrate în Bulgaria, 8.500 în România și aproximativ 1.500 în Cipru.

Înființarea lor în aceste țări se realizează rapid și cu costuri minime, ceea ce consolidează tendința mutării artificiale a sediilor sociale cu unicul scop de a reduce povara fiscală.

Potrivit constatărilor Autorității pentru Venituri Publice din Grecia, majoritatea acestor firme nu au birouri, nu angajează personal și nu dezvoltă nicio activitate comercială reală în afara Greciei.

Autoritățile fiscale elene s-au mobilizat intens, dezvoltând o cooperare strânsă cu autoritățile fiscale din cele trei țări.

Bulgaria, în special, furnizează acum date în timp real despre noile companii înființate de greci, permițând Autorității pentru Venituri Publice din Grecia să monitorizeze imediat transferurile suspecte de sedii sociale.

Verificări încrucișate ample ale veniturilor și declarațiilor au început deja, rezultatele inițiale arătând că multe dintre aceste companii se ocupă exclusiv de clienți greci și nu mențin nicio infrastructură profesională substanțială în străinătate.

Datele economice esențiale ale fiecărei astfel de firme sunt analizate acum cu atenție. Autoritățile fiscale examinează dacă există sedii reale, personal, operațiuni administrative și activități comerciale în țara în care este declarat sediul social.

În absența acestor elemente, societățile sunt clasificate drept „aranjamente artificiale”, iar profiturile lor vor fi impozitate în Grecia.

În același timp, sunt vizate și cazurile de rezidenți fiscali greci care controlează – direct sau indirect – firme din țări cu impozitare scăzută, fără ca acestea să aibă o prezență operațională reală.

