Luni este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Primăria Capitalei

sursa foto: Primăria Capitalei

Luni este ultima zi pentru depunerea candidaturilor la Primăria Capitalei

Luni este ultima zi în care mai pot fi depuse la Biroul Electoral Municipal candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei, acestea urmând să rămână definitive pe 23 noiembrie, transmite Agerpres.

Biroul Electoral de Circumscripţie nr. 42 a validat, până în prezent, şase candidaturi pentru funcţia de primar general:
* Cătălin Drulă (USR)
* Ciprian Ciucu (PNL)
* Anca Alexandrescu (Alianţa electorală ”Dreptate pentru Bucureşti”)
* George Valentin Burcea (Partidul Oamenilor Tineri)
* Daniel Băluţă (PSD)
* Virgil Alexandru Zidaru (independent)

Şi-au mai depus candidaturile la BEM Liviu Gheorghe Floarea (Partidul Naţional Ţărănesc Maniu-Mihalache), Eugen Teodorovici (independent) şi Dan Cristian Popescu (independent).

Hotărârile BEM privind candidaturile pot fi contestate de către cetăţeni, partidele politice, alianţele politice şi alianţele electorale, în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării candidaturii.

Candidaturile pentru funcţia de primar general al Capitalei rămân definitive pe data de 23 noiembrie.

Campania electorală începe pe 22 noiembrie.

Pe 7 decembrie au loc alegeri locale parţiale pentru desemnarea celui care îl va înlocui pe Nicuşor Dan la Primăria Generală.

