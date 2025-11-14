Germania condamnă „disprețul față de umanitate” al lui Putin după atacul rus asupra Kievului

Bombardamentele rusești din noaptea trecută asupra Kievului „încalcă grav dreptul internațional” și demonstrează „disprețul față de umanitate” al lui Vladimir Putin, a denunțat vineri, 14 noiembrie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, citat de Le Figaro.

Liderul rus „încearcă să facă iarna cât mai insuportabilă posibil pentru Ucraina, să distrugă moralul și să înfrângă voința de rezistență a ucrainienilor. Dar nu reușește”, a declarat ministrul în cadrul unei conferințe de presă cu omologii săi din principalele țări europene, care susțin Kievul.

Patru persoane au fost ucise la Kiev într-un vast atac rus cu rachetă şi drone, iar alte 26 de persoane au fost rănite.