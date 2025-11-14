Germania condamnă „disprețul față de umanitate” al lui Putin după atacul rus asupra Kievului
Bombardamentele rusești din noaptea trecută asupra Kievului „încalcă grav dreptul internațional” și demonstrează „disprețul față de umanitate” al lui Vladimir Putin, a denunțat vineri, 14 noiembrie, ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, citat de Le Figaro.
Liderul rus „încearcă să facă iarna cât mai insuportabilă posibil pentru Ucraina, să distrugă moralul și să înfrângă voința de rezistență a ucrainienilor. Dar nu reușește”, a declarat ministrul în cadrul unei conferințe de presă cu omologii săi din principalele țări europene, care susțin Kievul.
Patru persoane au fost ucise la Kiev într-un vast atac rus cu rachetă şi drone, iar alte 26 de persoane au fost rănite.
”Ruşii lovesc imobile rezidenţiale. Sunt multe imobile înalte avari ate în întreg Kievul, aproape în fiecare district”, a anunţat în noaptea de joi spre vineri şeful Administraţiei Militare a Kievului, Timur Tkacenko.
Jurnalişti AFP au auzit explozii puternice în centrul capitalei şi au observat că sistemul apărării aeriene a intrat în acţiune împotriva unor atacuri cu dronă şi rachetă.
Primarul din Irpin, o locaitate situată în regiunea Kiev, Oleksandr Markuşin, a evocat pe Facebook o ”noapte grea”, cu ”multe (drone de tip) Shahed şi rachete care au zburat deasupra comunei”.
RUŞII ÎNAINTEAZĂ ÎN EST
Rusia, ale căreiforţe sunt mai bine echipate şi mai numeroase, îşi continuă ofensiva lansată în 2022 şi continuă să înainteze în estul Ucrainei, în regiunea Doneţk, unde se concentrează confruntările armate.
În paralel, Moscova îşi multiplică, de săptămâni, bombardarea infrastructurilor civile şi energetice şi reţelei feroviare ucrainene, odată cu scăderea temperaturilor şi venirea iernii.
De partea rusă, autorităţile au anunţat vineri un atac ucrainean în portul petrolier rus Novorossiisk, la Marea Neagră.
O rafinărie de petrol a fost atinsă, iar un incendiu a fost stins.
Mai multe imobile locuite au fost avariate de fragmente de dronă, iar o persoană a fost rănită, potrivit autorităţilor.
”În urma unui atac masiv la Novorossiisk, fragmente de dronă au avariat una dintre navele civile din port”, iar trei membri ai echipajului acesteia au fost răniţi, a anunţat cartierul general operaţional din regiunea Krasnodar.
Atacuri ucrainene cu dronă provoacă cu regularitate pagube în sectoarele petrolier şi al gazelor naturale şi unor conducte de transport de hidrocarburi, ceea ce conduce la o creştere a preţului carburantului.
