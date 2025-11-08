Atac cu rachete rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene: Pană de curent generalizată și cel puțin patru persoane ucise

Rusia a lansat în noaptea trecută un val de drone și rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane și provocând daune infrastructurii energetice în trei regiuni diferite, potrivit oficialilor ucraineni, relatează The Guardian.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că Rusia a lansat peste 450 de drone și 45 de rachete, dintre care majoritatea au fost doborâte.

Trei persoane au fost ucise și alte doisprezece rănite după ce o dronă a lovit un bloc de apartamente în Dnipro, iar o altă persoană a murit în regiunea Harkov. Infrastructura energetică din regiunile Kiev, Poltava și Harkov a fost avariată în urma atacurilor, a declarat premierul ucrainean Iulia Sviridenko.

Companiile energetice lucrează la restabilirea alimentării cu electricitate, apă și căldură, în timp ce mai multe orașe au apelat la generatoare pentru a menține curentul. Localitățile Kremenciuk și Horishni Plavni, din regiunea centrală Poltava, folosesc generatoare pentru a asigura alimentarea cu apă, au transmis autoritățile locale.

Zelenski a cerut noi sancțiuni ca răspuns la atacuri, afirmând că „pentru fiecare lovitură a Moscovei asupra infrastructurii energetice – menită să lovească oamenii simpli înainte de iarnă – trebuie să existe un răspuns prin sancțiuni care să vizeze întreaga energie rusească, fără excepții”.

Atacurile Rusiei asupra sectorului energetic ucrainean s-au intensificat, armata rusă lovind instalațiile de gaze naturale ale Ucrainei de nouă ori în ultimele două luni, potrivit companiei de stat Naftogaz.

Atât Rusia, cât și Ucraina s-au concentrat pe lovirea infrastructurii energetice a celeilalte părți pentru a slăbi economiile și moralul populației. Sâmbătă, drone ucrainene au lovit o stație electrică din nordul Rusiei și, separat, au rănit două persoane într-un atac asupra unui bloc de locuințe din orașul Saratov.

Rusia a susținut că „atacul masiv” a vizat instalații de producție de arme și infrastructură energetică din Ucraina. Moscova a mai anunțat că a capturat un sat din estul Ucrainei, în timp ce forțele sale continuă să avanseze treptat pe linia frontului.

În ciuda presiunilor Statelor Unite pentru o încetare a focului, negocierile pentru un armistițiu permanent în Ucraina au eșuat. În octombrie, președintele american Donald Trump a cerut Rusiei și Ucrainei să înghețe actualele linii ale frontului și să pună capăt războiului.

Propunerea de a începe discuțiile prin înghețarea frontului a fost susținută de Zelenski, dar respinsă de ministrul rus de externe Serghei Lavrov, care a spus că Moscova este interesată doar de o „pace de lungă durată și sustenabilă”.

Fostul secretar general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a avertizat joi că Ucraina riscă să intre într-un „război fără sfârșit” și să-și piardă treptat teritoriul dacă Europa nu își intensifică presiunea asupra Rusiei.

Conflictul a început în februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina — declanșând cel mai mare și mai sângeros război din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace.