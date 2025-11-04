G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Polonia intenționează să construiască propriul zid anti-dronă, fără să mai aștepte inițiativa…

roi de drone
Sursa foto: Orbotix

Polonia intenționează să construiască propriul zid anti-dronă, fără să mai aștepte inițiativa UE

Articole4 Noi • 90 vizualizări 0 comentarii

Polonia intenționează să înceapă dezvoltarea unui sistem național anti-drone în următoarele câteva luni, fără a aștepta implementarea inițiativei Uniunii Europene privind sistemul de apărare împotriva dronelor, transmite cotidianul ucrainean Pravda, care citează o declarație a ministrului adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat Bloomberg

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Suntem de acord cu ideea de a consolida apărarea spațiului aerian al întregii Uniuni Europene și suntem dispuși să luăm în considerare propuneri sau soluții externe. Dar acordăm prioritate proiectelor naționale”, a precizat el.

Tomczyk a declarat în noiembrie că ministerul va anunța investiții în tehnologii de detectare, bruiaj și neutralizare a dronelor ostile, ca parte a unui program mai amplu de apărare aeriană.

El nu a specificat valoarea investiției, dar a spus că obiectivul este ca companiile poloneze să primească cel puțin jumătate din contracte.

Tomczyk a subliniat că zidul anti-drone al UE ar putea „completa” sistemul Poloniei în viitor.

El a adăugat că ministerul intenționează să utilizeze noul program de creditare pentru apărare SAFE al UE pentru a finanța scutul anti-drone al țării, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Bloomberg a remarcat că, având în vedere granițele Poloniei cu Rusia, Belarus și Ucraina, aceasta a primit cea mai mare alocare inițială în cadrul programului SAFE – 43,7 miliarde de euro.

Guvernul dorește ca primele elemente noi ale sistemului anti-drone să devină operaționale în termen de trei luni de la anunț, iar întregul sistem să fie pe deplin funcțional în termen de doi ani.

El a adăugat că noile inițiative anti-drone vor deveni „un alt strat” al rețelei de apărare aeriană a țării, alături de sistemele cu rază lungă și medie de acțiune deja implementate.

În noaptea de 9-10 septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez pentru prima dată.

În urma acestui incident, Ucraina și Polonia au convenit să creeze un grup operațional comun pentru sisteme aeriene fără pilot.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Construite în umbră, lansate noaptea: atacurile cu drone cu rază  lungă de acțiune ale Ucrainei asupra rafinăriilor rusești

Articole3 Noi • 6.293 vizualizări
0 comentarii

Folosește Rusia racheta 9M729 în Ucraina? Ce se știe despre acest tip de armă?

Articole31 Oct • 1.382 vizualizări
0 comentarii

Ucraina este gata să negocieze pacea, dar nu va ceda niciun teritoriu, afirmă Zelenski

Articole28 Oct • 547 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.