Polonia intenționează să construiască propriul zid anti-dronă, fără să mai aștepte inițiativa UE

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Polonia intenționează să înceapă dezvoltarea unui sistem național anti-drone în următoarele câteva luni, fără a aștepta implementarea inițiativei Uniunii Europene privind sistemul de apărare împotriva dronelor, transmite cotidianul ucrainean Pravda, care citează o declarație a ministrului adjunct al Apărării din Polonia, Cezary Tomczyk, într-un interviu acordat Bloomberg

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Suntem de acord cu ideea de a consolida apărarea spațiului aerian al întregii Uniuni Europene și suntem dispuși să luăm în considerare propuneri sau soluții externe. Dar acordăm prioritate proiectelor naționale”, a precizat el.

Tomczyk a declarat în noiembrie că ministerul va anunța investiții în tehnologii de detectare, bruiaj și neutralizare a dronelor ostile, ca parte a unui program mai amplu de apărare aeriană.

El nu a specificat valoarea investiției, dar a spus că obiectivul este ca companiile poloneze să primească cel puțin jumătate din contracte.

Tomczyk a subliniat că zidul anti-drone al UE ar putea „completa” sistemul Poloniei în viitor.

El a adăugat că ministerul intenționează să utilizeze noul program de creditare pentru apărare SAFE al UE pentru a finanța scutul anti-drone al țării, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Bloomberg a remarcat că, având în vedere granițele Poloniei cu Rusia, Belarus și Ucraina, aceasta a primit cea mai mare alocare inițială în cadrul programului SAFE – 43,7 miliarde de euro.

Guvernul dorește ca primele elemente noi ale sistemului anti-drone să devină operaționale în termen de trei luni de la anunț, iar întregul sistem să fie pe deplin funcțional în termen de doi ani.

El a adăugat că noile inițiative anti-drone vor deveni „un alt strat” al rețelei de apărare aeriană a țării, alături de sistemele cu rază lungă și medie de acțiune deja implementate.

În noaptea de 9-10 septembrie, aproximativ 20 de drone rusești au intrat în spațiul aerian polonez pentru prima dată.

În urma acestui incident, Ucraina și Polonia au convenit să creeze un grup operațional comun pentru sisteme aeriene fără pilot.