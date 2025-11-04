Evreii din New York care votează cu „cel care îi urăște pe evrei”, Zohran Mamdani, sunt proști, susține Trump

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți, în timp ce se deschideau secțiile de votare din New York, că orice evreu din New York care a votat pentru candidatul la primărie Zohran Mamdani este prost, deoarece deputatul din Adunarea Generală a New York-ului se presupune că nu-i place pe evrei, scrie The Jerusalem Post.

„Orice evreu care votează pentru Zohran Mamdani, o persoană care urăște evreii dovedită și autoproclamată, este o persoană proastă!!!”, a spus Trump într-o postare pe Truth Social.

Trump l-a susținut luni pe candidatul independent și fostul guvernator al statului New York, Andrew Cuomo, la primărie, explicând că, Curtis Sliwa, candidatul republican și fondatorul organizației Guardian Angels, nu are nicio șansă să câștige alegerile pentru primăria New York-ului.

Mamdani este „comunist”, a spus Trump și a avertizat că nu va permite contribuția cu fonduri federale la „prima sa casă iubită”, deoarece sub conducerea deputatului, „acest oraș cândva măreț nu are nicio șansă de succes sau chiar de supraviețuire”.

„Situația se poate înrăutăți cu un comunist la cârmă și nu vreau să trimit, în calitate de președinte, bani buni după bani răi”, a spus Trump.

„Este obligația mea să conduc națiunea și am convingerea fermă că orașul New York va fi un dezastru economic și social complet și total dacă Mamdani va câștiga. Principiile sale au fost testate timp de peste o mie de ani și niciodată nu au avut succes”.

Trump a spus că ar prefera să vadă un democrat cu un palmares de succes câștigând decât un „comunist fără experiență”, îndemnându-i pe newyorkezi să voteze pentru Cuomo, indiferent dacă îl plac sau nu pe fostul guvernator.

Trump îi îndeamnă pe alegători să-l susțină pe Cuomo

„Trebuie să ne amintim și de acest lucru – Un vot pentru Curtis Sliwa (care arată mult mai bine fără beretă!) este un vot pentru Mamdani”, a spus Trump.

Mamdani a folosit susținerea lui Cuomo de către Trump ca punct de atac, menționând într-o postare de luni pe rețelele de socializare, felicitându-l batjocoritor: „Știu cât de mult ai muncit pentru asta”.

Mamdani l-a folosit pe Trump ca opozant împotriva lui Cuomo pe tot parcursul campaniei sale, argumentând în timpul dezbaterii că adversarul său a fost „alegerea lui Trump” deoarece fostul guvernator ar fi bun pentru președinte, mai degrabă decât pentru locuitorii orașului.

„Actul final disperat al lui Cuomo este finanțat chiar de miliardarii care ni l-au adus pe Donald Trump și status quo-ul distrus”, a spus Mamdani pe X/Twitter pe 17 octombrie.

„Newyorkezii sunt pregătiți pentru o schimbare”.

Urnele de vot s-au deschis marți în New York City pentru alegeri, inclusiv pentru primarul unui oraș american important, deputatul din New York, Mamdani, fiind dat câștigător în mai multe sondaje din ziua alegerilor.

Secțiile de votare s-au deschis la ora 6 dimineața și se vor închide la ora 21.00, în contextul în care candidații și-au făcut ultimele apeluri către alegătorii din New York.