Trump ameninţă să taie fondurile federale pentru New York dacă democratul Mamdani…

Zohran Mamdani
Credit line: Anthony Behar / ddp USA / Profimedia

Trump ameninţă să taie fondurile federale pentru New York dacă democratul Mamdani câştigă alegerile pentru funcția de primar

Preşedintele american Donald Trump a ameninţat că va tăia fondurile federale pentru oraşul New York dacă democratul Zohran Mamdani va câştiga alegerile pentru funcţia de primar care au loc marţi, relatează agenția de știri dpa, citată de Agerpres.

Trump l-a calificat pe candidatul în vârstă de 34 de ani drept un „comunist” care ar lăsa metropola cu „ZERO şanse de succes sau chiar de supravieţuire”, într-un mesaj postat luni pe platforma sa Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a adăugat că, dacă Mamdani câştigă, „este foarte puţin probabil să contribui cu fonduri federale, în afară de minimul necesar”.

Newyorkezii merg la urne marţi pentru a-şi alege un nou primar . Sondajele arată că Mamdani conduce cu o marjă largă în faţa fostului guvernator democrat Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, care candidează ca independent.

Candidatul republican Curtis Sliwa, în vârstă de 71 de ani, este considerat ca având puţine şanse să câştige, ceea ce l-a determinat pe Trump să afirme că un vot pentru Sliwa l-ar ajuta de fapt pe Mamdani.

El i-a îndemnat în schimb pe alegători să-l susţină pe Cuomo, în pofida criticilor fostului guvernator la adresa lui Trump în timpul pandemiei de covid-19. „Indiferent dacă vă place personal de Andrew Cuomo sau nu, nu aveţi de ales. Trebuie să votaţi pentru el şi să sperăm că va face o treabă fantastică”, a scris el.

Mamdani, membru al Adunării Statului New York şi afiliat organizaţiei de stânga Socialiştii Democraţi din America, a făcut campanie susţinând politici cum ar fi controlul chiriilor şi servicii gratuite de transport cu autobuzul şi îngrijirea copi ilor, finanţate din impozite mai mari pentru cei bogaţi şi întreprinderi.

Dacă va fi ales, el ar deveni primul primar musulman al oraşului New York, care are peste 8 milioane de locuitori.

Secţiile de votare se închid la ora locală 21:00 (02:00 GMT miercuri).

3 comentarii

  1. New York este stat „net donor”, așa că își poate băga undeva Trump amenințările.

  2. cam asta e „democratia” lui Trump .. asa respecta el vointa poporului ..

  3. Orange explode

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.