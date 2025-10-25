New York își alege primarul, tânărul Zohran Mamdani, musulman și socialist declarat, se profilează ca favorit / Trump: Se pare că vom avea un comunist ca primar

Cel mai mare oraș din Statele Unite începe sâmbătă să-și aleagă noul primar, iar numele care va ieși din urnele de vot pe 4 noiembrie ar putea fi cel al lui Zohran Mamdani, un politician local în vârstă de 34 de ani, membru al aripii de stânga a Partidului Democrat, scrie agenția AFP, citată de boursorama.com.

În acest weekend începe votul anticipat prin corespondență pentru toți newyorkezii înscriși pe listele electorale care aleg această modalitate în locul deplasării la urnele de vot în ziua alegerilor.

De la victoria sa surprinzătoare în primarele democrate din iunie, Zohran Mamdani, reprezentant al cartierului popular Queens în Adunarea Statului New York, este considerat marele favorit.

Naturalizat american în 2018, acest fiu al unor intelectuali din diaspora indiană, musulman și socialist declarat, este un adversar înverșunat al lui Donald Trump, pe care îl critică în special pentru politicile sale economice și migratorii.

În acest megalopolis de 8,5 milioane de locuitori, unul dintre cele mai scumpe din lume, el și-a construit campania pe promisiunea unui oraș mai „accesibil”, cu mai multe locuințe cu chirii controlate, autobuze și creșe gratuite.

Împotriva lui se află fostul guvernator al statului Andrew Cuomo, în vârstă de 67 de ani, o figură a establishmentului democrat, care candidează ca independent după ce a pierdut primarele în fața tânărului său adversar. Și Curtis Sliwa, un republican în vârstă de 71 de ani.

Conform trei sondaje realizate în octombrie, Zohran Mamdani are între 46 și 52% din intențiile de vot, cu 11-13 puncte procentuale mai mult decât Andrew Cuomo. Curtis Sliwa se află cu mult în urmă (între 15 și 19% din voturi).

Joi, fostul guvernator a primit sprijinul primarului în exercițiu, democratul Eric Adams, care renunțase la candidatură la sfârșitul lunii septembrie, în urma unor sondaje foarte puțin încurajatoare, după un mandat marcat de acuzații de corupție.

Odată adversari, cei doi bărbați își concentrează acum atacurile asupra celui pe care îl acuză că este „anti-business”, „un șarlatan care vinde vise” celor mai săraci, devenind în același timp „regele boemilor”.

Trump: Se pare că vom avea un comunist ca primar

Zohran Mamdani este, de asemenea, descris ca un „extremist”, invocându-se declarațiile sale anterioare despre poliția „rasistă” sau reprezentând o amenințare pentru importanta comunitate evreiască din oraș, datorită militantismului său pro-palestinian și pozițiilor sale foarte dure față de politica Israelului.

Va fi suficient pentru fostul ministru al Locuințelor din guvernul Bill Clinton să recupereze decalajul?

„Este posibil, dar extrem de puțin probabil, ca Cuomo să-l ajungă din urmă pe Mamdani”, afirmă Lincoln Mitchell, profesor de științe politice la Universitatea Columbia.

„El este în dezacord cu o mare parte din New York. Alarmismul său, tendința de a exagera problema criminalității și imaginea sa de dur aparțin unei alte epoci, iar mulți alegători nu mai cred în ele”, consideră el.

În fața acestei figuri a establishmentului din ultimele decenii, tânărul ales din Queens, cu referințele sale „millennial” și mare ușurință în utilizarea rețelelor sociale, a reușit, de asemenea, să atragă o parte din tineretul care se îndepărtase de politică.

Vineri, el a primit un sprijin important din partea lui Hakeem Jeffries, liderul minorității democrate din Camera Reprezentanților, un centrist al partidului.

Retragerea din cursă a republicanului Curtis Sliwa, pe care mulți o doresc, ar putea deschide frontul anti-Mamdani. Dar candidatul cu bereta roșie – pe care o poartă aproape permanent – nu vrea să audă de asta.

În aceste circumstanțe, chiar Donald Trump pare să se fi resemnat cu victoria lui Zohran Mamdani, promițând deja că îi va pune bețe în roate.

„Mă uit la sondaje și se pare că vom avea un comunist ca primar al New York-ului (…) Dar iată vestea bună: va trebui să treacă prin Casa Albă. Totul trece prin Casa Albă”, a declarat el marți.

Declarații care stârnesc temeri legate de o înăsprire a atitudinii autorităților federale față de oraș, după o intervenție spectaculoasă a poliției de imigrare săptămâna aceasta în Manhattan.