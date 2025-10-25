Când nunta visurilor devine o povară: cum pot mirii și invitații să evite stresul financiar

Nunta este, în esență, o celebrare a iubirii. Dar, pentru mulți invitați, înseamnă și o provocare financiară care adesea umbrește bucuria momentului, relatează AP News.

Zboruri, hoteluri, ținute diferite pentru fiecare eveniment premergător, cadouri, petreceri de burlaci – toate acestea pot transforma invitația la nuntă într-un angajament costisitor.

„Banii fac parte din modul în care ne arătăm sprijinul unii pentru alții”, spune Christine Hargrove, terapeut licențiat și director adjunct al Love and Money Center de la Universitatea din Georgia. „Dar nu lăsați problemele financiare să distrugă relații de prietenie sau de familie sănătoase.”

Când bugetul devine un test de prietenie

Hargrove observă frecvent cum dificultățile de buget devin probleme de relație, mai ales între cuplurile care se căsătoresc și prietenii lor apropiați.

A fi domnișoară sau cavaler de onoare e o dovadă de apreciere — dar vine și cu cheltuieli ascunse: petreceri, ținute, coafură, machiaj. „Dacă cineva îți spune ‘te iubesc, dar nu pot merge cinci zile în Caraibe pentru nuntă’, nu o lua personal”, recomandă Hargrove.

„Cuplurile trebuie să țină cont că oamenii au bugete diferite, responsabilități de serviciu diferite și nu toți își pot lua concediu ușor”, adaugă Sarah Schreiber, fost editor de reviste de nunți, acum consultant.

Cum pot mirii să-și protejeze invitații de stres financiar

1. Alegeți mai multe opțiuni de cazare.

Rezervarea unui bloc de camere la preț redus este o practică obișnuită, dar Schreiber sugerează să existe variante de hoteluri în mai multe game de prețuri, astfel încât toți invitații să se poată adapta după buget.

2. Acoperiți mici costuri suplimentare.

Transportul la locul evenimentului, un mic dejun de a doua zi sau servicii de babysitting pentru invitații cu copii pot reduce semnificativ presiunea financiară, explică Cassie Horrell, organizatoare de nunți din Pittsburgh.

3. Luați în calcul o nuntă „fără cadouri”.

O mențiune discretă pe invitație – „prezența voastră este cel mai frumos dar” – poate scuti invitații de costuri inutile, spune Rachel Lawrence, specialistă în planificare financiară la aplicația Monarch Money.

4. Fiți transparenți cu cei apropiați.

Anunțați din timp ce cheltuieli presupune participarea la evenimentele din jurul nunții – de la petrecerea burlacilor până la ținutele impuse. „Dacă oamenii știu dinainte la ce se înhamă, pot decide realist dacă își permit să participe”, subliniază Hargrove.

5. Nu luați refuzurile personal.

Dacă cineva nu poate veni din motive financiare, tratați situația cu înțelegere. „Acceptați cu grație și veți evita multe resentimente. Respectul și empatia contează mai mult decât prezența fizică”, adaugă terapeuta.

Cum pot invitații participa fără să intre în datorii

1. Împărțiți costurile.

„Dacă o nuntă presupune cheltuieli mari, gândiți-vă la un parteneriat de buget cu alți prieteni”, spune Esther Lee, editor adjunct la The Knot. De la împărțirea camerei de hotel până la taxiul de la aeroport, micile economii pot face diferența.

2. Nu trebuie să mergeți la toate evenimentele.

Petrecerea burlacilor, brunchul, ceremonia de sâmbătă, cina de duminică – e prea mult. „Alegeți ce contează cu adevărat pentru voi și pentru cuplu”, recomandă Chelsea Hodl, planificator financiar. „E mai bine să spuneți ‘nu’ decât să vă îndatorați doar pentru a fi prezenți peste tot.”

3. Economisiți la ținută.

O rochie închiriată de pe platforme precum Rent The Runway sau un costum de la Black Tux poate fi mult mai accesibil. „Și nu vă simțiți vinovați dacă purtați o ținută pe care ați mai avut-o. Nimeni nu judecă, doar voi o faceți”, adaugă Lee.

4. Fiți sinceri.

Dacă bugetul nu vă permite participarea, explicați cu calm și sincer. „O conversație directă poate preveni ani de tăcere sau resentimente”, spune Hargrove. Iar afecțiunea se poate arăta și altfel — cu un buchet trimis în ziua nunții sau o cină după eveniment.

„Gesturile mici, făcute din inimă, pot însemna mai mult decât o prezență forțată”, adaugă ea.

Lecția finală

Fie că ești mireasă, invitat sau prieten apropiat, banii nu ar trebui să devină un obstacol în calea bucuriei. Planificarea realistă, empatia și comunicarea sinceră pot transforma o sursă de stres într-o experiență frumoasă pentru toți cei implicați.

Cum spune Christine Hargrove: