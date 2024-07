Petrecerile de la nunta mondială, plină de vedete, continuă / Nunţile indiene pot fi fastuoase, dar amploarea şi dimensiunea evenimentului Ambani eclipsează inclusiv nunţile regale

Petrecerile fastuoase prilejuite de nunta fiului celui mai bogat om din Asia au fost reluate sâmbătă, cu o listă de invitaţi plină de vedete, inclusiv celebrităţi de la Hollywood şi Bollywood, oameni de afaceri de talie internaţională şi doi foşti prim-miniştri britanici. Şi românca Iulia Vântur, partenera vedetei de la Bollywood Salman Khan, s-a numărat printre participanţi, potrivit unei postări pe Instagram, transmite News.ro.

Anant, fiul cel mic al magnatului miliardar Mukesh Ambani, şi logodnica sa Radhika Merchant, ambii în vârstă de 29 de ani, se căsătoresc în acest weekend în Mumbai, India, după luni de petreceri premergătoare căsătoriei.

Cermonia este urmată de o mare petrecere la care, potrivit unor informaţii neconfirmate, este posibil să cânte starurile pop Drake, Lana Del Rey şi Adele.

Aceasta urmează ceremoniei oficiale şi petrecerii de vineri seara, la care au participat personalităţi precum Kim Kardashian, actorul John Cena şi foştii lideri britanici Tony Blair şi Boris Johnson.

Şeful Fifa, Gianni Infantino, superstarul de la Bollywood Shah Rukh Khan şi preşedintele Samsung, Jay Y Lee, au fost, de asemenea, printre sutele de figuri celebre care şi-au făcut apariţia. Printre ele, şi Iulia Vântur.

„Grozavă nuntă!” a scris ambasadorul Chinei în India, Xu Feihong, pe platforma de social media X, distribuind imagini cu cuplul din interiorul localului. „Cele mai bune urări pentru noul cuplu şi fericire dublă!”, a transmis ambasadorul chinez, deşi relaţiile dintre cele două ţări nu sunt la fel de cordiale.

Sărbătorirea din acest weekend se încheie duminică cu o altă recepţie.

În ultimele câteva luni, Mukesh Ambani, cel mai bogat om din Asia, a fost în centrul atenţiei în India. Nu pentru că a finalizat o achiziţie majoră sau pentru că a emis un cec filantropic important, ci pentru că festivităţile grandioase de nuntă ale fiului său au fascinat întreaga naţiune şi chiar întreaga lume, scrie BBC.

Petrecerile dinaintea nunţii, care au început în martie, au plasat familia Ambani în centrul multor conversaţii la micul dejun, prânz şi cină.

Anant Ambani, fiul cel mic al lui Mukesh Ambani, s-a căsătorit vineri cu prietena sa de mulţi ani, Radhika Merchant, la centrul de convenţii deţinut de familie în Mumbai – punctul culminant al festivităţilor de şase luni care au avut loc în întreaga lume.

Nunţile indiene pot fi fastuoase, dar amploarea şi dimensiunea evenimentului Ambani au eclipsat, probabil, inclusiv nunţile regale.

Prezenţa neîndoielnică a starurilor de la Bollywood la fiecare petrecere, prestaţiile de milioane de dolari ale starurilor pop mondiale precum Rihanna şi Justin Bieber şi o mulţime de demnitari VVIP care au venit să sărbătorească au fost o sursă nesfârşită de muniţie pentru paparazzi. Asta, fie şi numai dacă s-ar lua în considerare câteva dintre numele membrilor elitei globale care au participat la ceremonii – Mark Zuckerburg de la Meta, Han-Jong Hee, CEO al Samsung, Bill Gates, Ivanka, fiica fostului preşedinte american Donald Trump, foştii prim-miniştri britanici Boris Johnson şi Sir Tony Blair, Gianni Infantino, preşedintele Fifa şi surorile Kardashian. Şi lista poate continua.

„Aceştia sunt oameni foarte ocupaţi. Ei nu vin doar să se distreze”, a declarat pentru BBC James Crabtree, autorul cărţii The Billionaire Raj: A Journey Through India’s New Gilded Age. (Miliardarul Raj: O călătorie prin noua epocă de aur a Indiei). „Ceea ce vă spune acest lucru este că liderii de afaceri globali cred că familia Ambani este importantă din punct de vedere strategic şi, de asemenea, că ei văd India ca pe o piaţă foarte mare”, arată Crabtree.

Familia Ambani este adesea descrisă ca fiind cea mai proeminentă familie de afaceri din India. Aceştia conduc Reliance Industries, un conglomerat de afaceri cu petrol şi telecomunicaţii fondat de tatăl lui Mukesh Ambani, Dhirubhai Ambani – un om cu o moştenire controversată, care a dobândit un statut legendar pentru că a navigat cu abilitate în controversata politică preliberalizare a Indiei, aducând în acelaşi timp o avere enormă pentru acţionarii companiei sale. Dhirubhai a murit în 2002, iar imperiul pe care l-a fondat a fost împărţit între cei doi fii ai săi – Anil şi Mukesh – după ceea ce ar putea fi descris drept una dintre cele mai acerbe bătălii pentru succesiune din India.

De atunci, soarta fraţilor a fost diferită, tânărul Anil declarându-şi falimentul, iar Mukesh orientându-se din ce în ce mai mult către afacerile de consum, chiar dacă şi-a păstrat poziţia de lider în domeniul petrochimic, pilonul de bază al Reliance. Rafinăria sa de petrol din oraşul Jamnagar din vestul ţării este cea mai mare din lume.

În ultimii ani, Reliance a adus în India unele dintre cele mai renumite mărci de lux din lume, de la Valentino la Versace şi de la Burberry la Bottega.

Printre altele, compania deţine acum o echipă în cel mai bogat turneu de cricket din lume şi emblematicul retailer britanic de jucării Hamleys.

În 2021, a achiziţionat clubul istoric Stoke Park din Buckinghamshire pentru 57 de milioane de lire sterline.

La începutul acestui an, Reliance a semnat un pact obligatoriu pentru a fuziona platformele sale de divertisment cu Disney, în cea mai recentă încercare de a transforma ancorele industriale ale companiei. Este o înţelegere care îl face pe Mukesh Ambani un jucător formidabil în spaţiul de streaming digital, cu drepturi asupra turneelor de cricket şi spectacole internaţionale.

Dar conglomeratul şi-a început cu adevărat goana după cumpărături în timpul pandemiei de Covid-19, când a obţinut investiţii de miliarde de dolari de la mai mult de o duzină de jucători globali, inclusiv Meta şi Google. Planul cu Meta a fost de a conecta cele peste 400 de milioane de utilizatori ai WhatsApp din India cu platforma sa de cumpărături online JioMart. Strategia agresivă de stabilire a preţurilor a companiei a reprezentat o provocare serioasă pentru concurenţii străini precum Netflix şi Amazon.

În privat, jucătorii străini, care concurează în aceleaşi sectoare ca Reliance, se plâng uneori de lipsa unor condiţii de concurenţă echitabile, susţinând că familia Ambani se numără printre puţinii care au beneficiat de politica guvernului indian de a acorda contracte preferenţiale magnaţilor locali. „Jucătorii străini se confruntă cu o alegere dificilă”, spune Crabtree. „Ei pot fie să se lupte cu Reliance, fie să se culce cu Reliance. Zuckerburg a ales să se asocieze cu ei, în timp ce Amazon a decis să lupte. Dar aceste bătălii sunt adesea foarte costisitoare, iar străinii sfârşesc prin a pierde”, arată autorul.

Acum, următoarea ţintă a lui Mukesh Ambani sunt serviciile financiare, Reliance intrând într-o societate mixtă cu BlackRock, cu sediul în SUA, pentru o afacere de brokeraj şi gestionare a patrimoniului.

Nu este surprinzător, aşadar, că pentru familia Ambani aceasta este mult mai mult decât o simplă nuntă. Este o demonstraţie de forţă şi de influenţă, spune Harish Bijoor, un specialist în strategie de marcă. „Este o demonstraţie a faptului că această familie este un magnet care atrage oameni din toate domeniile vieţii – afaceri, politică şi divertisment”, arată el.

Blitzkrieg-ul mediatic din jurul acestui eveniment, adaugă Bijoor, este, de asemenea, o modalitate de a face un eveniment personal „şi mai personal pentru întreaga lume” – cum ar fi consumatorii de produse şi servicii Reliance, de exemplu – care nu ar fi primit niciodată o invitaţie.

Dacă patriarhul Ambani, Dhirubhai, a fost creditat cu introducerea pieţei bursiere pentru investitorii indieni de retail, fiul său Mukesh este recunoscut pentru crearea unei multitudini de puncte de contact între întreprinderile sale şi consumatorul indian mediu. O mare parte din ceea ce consumă indienii astăzi, de la emisiunile pe care le urmăresc, la hainele pe care le poartă şi, posibil, chiar şi modul în care vor efectua tranzacţii în viitor, provine de la familia Ambani.

Acesta este motivul pentru care nu ar fi putut exista o ocazie mai bună decât o nuntă orbitoare pentru ca familia Ambani să îşi comercializeze brandul către clasa de consumatori în creştere din India. Şi, cu siguranţă, nunta a captivat oamenii din India şi din întreaga lume.

Evenimentele de nuntă de la începutul acestui an au inclus o petrecere la casa ancestrală a familiei Ambanis, unde a fost inaugurat un templu hindus construit special, alături de spectacole private ale cântăreţilor Rihanna şi Justin Bieber. Printre invitaţi s-au numărat fondatorul Facebook Mark Zuckerberg şi fiica fostului preşedinte american Donald Trump, Ivanka.

În iunie, cuplul s-a îmbarcat într-o croazieră de patru zile pe Marea Mediterană cu 1.200 de invitaţi, în timp ce cântăreaţa Katy Perry a cântat la un bal mascat la un castel francez din Cannes. Backstreet Boys, rapperul american Pitbull şi tenorul italian Andrea Bocelli au oferit, de asemenea, divertisment invitaţilor.

Rajan Mehra, director executiv al companiei de charter aerian Club One Air, a declarat pentru Reuters că familia a închiriat trei avioane Falcon-2000 pentru a transporta invitaţii la seria de evenimente din această săptămână. „Invitaţii vin de peste tot şi fiecare aeronavă va face mai multe călătorii prin ţară”, a spus el.

Miercuri, familia a găzduit o bhandara – o sărbătoare comunitară pentru persoanele defavorizate.

Casa familiei, Antilia, cu 27 de etaje, este unul dintre cele mai proeminente repere din Mumbai. Construcţia sa ar fi costat mai mult de 1 miliard de dolari şi are un personal permanent de 600 de angajaţi.

În ceea ce o priveşte pe mireasă, Radhika Merchant, ea este fiica unor cunoscuţi moguli din domeniul farmaceutic.