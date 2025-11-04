INTERVIU Daniel Băluță, despre acuzațiile că are legături cu Clanul Sportivilor: O legendă pur și simplu / Ce spune despre Marian Goleac, fosta sa mână dreaptă din Primărie

Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria București și primar în funcție al Sectorului 4, a respins într-un interviu pentru G4Media acuzațiile că ar avea legături cu grupări interlope cunoscute drept Clanul Sportivilor sau Clanul Văncică și le-a calificat drept ”legende”. Întrebat de ce a intentat procese pe bandă rulantă ziariștilor, candidatul la București a invocat afectarea familiei sale și a spus că nu ar mai face acest lucru.

Libertatea și Rise Project au scris în anii 2020-2022 despre afacerile făcute de Marian Goleac, șef la acel moment la Administrația Domeniului Public Sector 4, cu membri ai clanului Sportivilor. Goleac a fost condamnat în 2021 la doi ani de închisoare cu suspendare în urma încheierii unui acord de recunoaștere a vinovăției. El fusese inculpat de DNA în două dosare, unul de dare de mită și altul de înșelăciune, în care este acuzat că și-a falsificat diploma de Bacalaureat.

Cristian Pantazi: Acum două zile, Nicușor Dan a spus la evenimentul USR că ”mafia a făcut sectoarele”. V-a simțit vizat de declarația asta? Sunteți primar de sector de 10 ani.

Daniel Băluță: Nu m-am simțit vizat. Ba mai mult decât atât, gândiți-vă că mă găsesc chiar astăzi într-o situație absolut unică. Am împreună cu Primăria Municipiului București am făcut o expropriere în mijlocul unui ansamblu uriaș de imobile, tocmai pentru că acolo nu există nicio școală, nicio grădiniță și nicio creșă. Iar cei care își doresc să construiască blocuri cu 14 etaje ne atacă fără niciun fel de milă.

Parcul pe care l-am făcut, cele opt hectare pe care îl avem astăzi în PUG, în PUZ, este o zonă în care se poate, se pot construi blocuri de 12-14 etaje și am ales să facem lucrurile așa.

Cristian Pantazi: Presa de investigații a scris în mod repetat în trecut, în precedentele dumneavoastră mandate, despre relația dumneavoastră cu membrii și apropiați ai clanului Sportivilor, clanului Văncică. Cum ați ajuns să fiți asociat atunci cu aceste grupări interlope?

Daniel Băluță: După cum vedeți, inclusiv în societate și inclusiv în acest domeniu alt presei, există legende. Aceasta este o legendă pur și simplu. După cum timpul v-a demonstrat, în Sectorul 4 se întâmplă următoarele lucruri: avem cea mai scăzută rată a infracționalității, am construit secții de poliție noi, avem mii de camere de luat vederi.

Asta este realitatea din sectorul patru. Dincolo de asta, aceste tipuri de legende, care au apărut în momente istorice ale mandatului meu, tot în pragul unor competiții, timpul a dovedit că ele se limitează la această…

Cristian Pantazi: Dar ați avut o relație reală de colaborare cu domnul Goleac, care era șeful ADP și care la rândul lui, era considerat ca făcând parte din aceste clanuri. Asta e o realitate.

Daniel Băluță: Mai important, cred, este ceea ce n-o să negăm niciodată. Domnul despre care vorbiți a lucrat în Administrația Sectorului 4. Justiția a intervenit în această problemă. Nu am intervenit absolut deloc, iar după ce oamenii au tras concluziile de rigoare și au implementat deciziile, am luat inclusiv eu măsurile necesare astfel încât astfel de situații să nu se mai întâmple. Și, indiferent cât de apropiat mi-a fost un om, nu este posibil ca o astfel de situație să se mai întâmple.

Am învățat din experiențele pe care le-am avut și cred că este un lucru foarte important pentru noi toți să recunoaștem, acolo unde nu am făcut foarte bine, dar mai ales să învățăm și să și implementăm lucrurile ca atare. Rezultatele vin să probeze ceea ce eu vă spun.

Cristian Pantazi: Ați menționat justiția. Ați deschis multe procese la un moment dat, împotriva unor ziariști și publicații pentru investigațiile lor, unele din ele legate chiar de relația cu familia Goleac, dar le-ați pierdut aproape pe toate. Ați fost practic printre politicieni un campion la dat ziariști în judecată, deși UE condamnă ferm această practică, pe care o numește o practică de intimidare a presei, SLAPP. Mai dați și acum presa în judecată când nu vă convine ce scrie?

Daniel Băluță: Aș vrea să nuanțez puțin această speță. În situația la care faceți referire sunt două componente foarte importante. Prima componentă importantă este legată de sentimentul de nedreptate pe care îl ai și care este unul eminamente uman. Dar nu el este primordial.

Cred că în situația respectivă am acționat în primul rând ca părinte, pentru că de multe ori demersuri de genul ăsta ne conduc familia – și mă refer la fata mea, care atunci avea 13-14 ani – într-o situație foarte delicată, apropo de bully-ing și de ceea ce înseamnă consiliere psihologică.

Nu știu dacă am procedat sau nu am procedat bine, dar așa am gândit la momentul respectiv. Nu mi s-a mai întâmplat așa ceva și nu doresc nimănui să aibă un astfel de efect în interiorul familiei, mai ales un astfel de eveniment. De aceea, cu certitudine nu aș mai face lucrul acesta. Dar dacă aș avea de ales între așa ceva și a-mi proteja familia, mai ales copilul, fiți convins că nu aș ezita să o fac.

Transcript realizat cu Vatis Tech