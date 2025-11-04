Roxana Rizoiu, propunerea USR pentru funcția de Avocat al Poporului

USR o propune pe Roxana Rizoiu pentru poziția de Avocat al Poporului, “un jurist cu experiență internațională în fața Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), formator al generațiilor de magistrați și o voce respectată în domeniul drepturilor omului”.

Ea nu este și nici nu a fost membru al vreunui partid politic, precizează USR, într-un comunicat de presă.

„Avocatul Poporului trebuie să fie vocea celor care nu au putere, nu o anexă a politicului. România are nevoie de un om integru, curajos și competent, care să apere cu adevărat drepturile cetățenilor în fața abuzurilor. Roxana Rizoiu are experiența, echilibrul și autoritatea morală necesare pentru a clădi încrederea în această instituție”, a declarat Dominic Fritz, președintele USR, citat în acest comunicat.

După absolvirea Facultății de Drept a Universității din București (1997), Roxana Rizoiu a intrat prin concurs la Ministerul Justiției, unde a activat în cadrul Direcției Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO).

A avut două mandate de Agent Guvernamental al României la CEDO, în cadrul Ministerului Justiției (2000–2002) și al Ministerului Afacerilor Externe (2004–2005). În această calitate, a coordonat apărarea statului român în fața Curții Europene, participând inclusiv la audieri publice.

Între 2007 și 2022, Roxana Rizoiu a fost formator la Institutul Național al Magistraturii (INM), unde a deținut funcția de titular al catedrei de Drepturile Omului și a fost aleasă pentru cinci mandate în Consiliul Științific al INM.

Din 2023, Roxana Rizoiu este director responsabil cu managementul cunoașterii și dezvoltare profesională într-o societate de avocatură.

Întreaga carieră a Roxanei Rizoiu este strâns legată de domeniul protecției drepturilor omului, de la perioada studenției, când a făcut parte din echipa câștigătoare a prestigiosului concurs René Cassin (1996), până la activitatea de reprezentare a României la CEDO și formarea magistraților în domeniul drepturilor omului, potrivit sursei citate.