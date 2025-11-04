G4Media.ro
Preşedinta Mexicului exclude orice intervenţie armată a SUA împotriva cartelurilor de droguri de aici / ”Asta nu se va întâmpla”

Preşedinta mexicană Claudia Sheinbaum a exclus marţi o eventuală intervenţie armată a Statelor Unite ale Americii în Mexic, după informaţii de presă potrivit cărora omologul său american Donald Trump ar avea în vedere să trimită trupe pentru a lupta împotriva cartelurilor mexicane de traficanţi de droguri, transmite AFP, transmite Agerpres.

”Asta nu se va întâmpla” a declarat preşedinta Mexicului, răspunzând unei întrebări într-o conferinţă de presă.

”Nu suntem de acord cu niciun fel de intervenţie”, a adăugat ea.

Trump a acuzat Mexicul că nu acţionează îndeajuns pentru a stopa fluxul de droguri spre SUA.

În plus faţă de a desemna mai multe carteluri mexicane drept ‘organizaţii teroriste’, el a propus trimiterea de trupe în Mexic pentru a lupta împotriva cartelurilor de droguri, o propunere pe care Claudia Sheinbaum a respins-o deja în trecut.

Cu prilejul unei întrevederi cu preşedinta mexicană în septembrie, secretarul de stat Marco Rubio a salutat eforturile acesteia împotriva traficului de droguri şi a promis că SUA vor respecta suveranitatea Mexicului.

Luni, însă, postul american de televiziune NBC a relatat, citând actuali şi foşti responsabili americani sub rezerva anonimatului, că administraţia Trump a început să formeze trupe şi ofiţeri de informaţii pentru o eventuală misiune pe pământ mexican.

Cu toate acestea, desfăşurarea nu este ”iminentă„ şi încă nu a fost luată o decizie finală, a menţionat NBC.

O operaţiune americană pe teritoriul mexican ar marca o escaladare a campaniei militare a administraţiei Trump împotriva traficanţilor de droguri din America Latină.

Loviturile americane asupra unor ambarcaţiuni despre care se presupune că ar aparţine traficanţilor de droguri au ucis cel puţin 65 de persoane în Caraibe şi Pacific în ultimele săptămâni. Majoritatea loviturilor au ţintit ambarcaţiuni venezuelene.

