Unchiul solistei italiene Laura Pausini, ucis de un român / Bărbatul a fost lovit de o mașină, în timp ce se afla cu bicicleta pe un drum secundar / Românul s-a predat poliției, după ce inițial a fugit
Ettore Pausini, unchiul solistei Laura Pausini, mergea cu bicicleta la periferia orașului Bologna, când a fost lovit de un autoturism un Opel Astra. Șoferul, un român cu dublă cetățenie, română și moldoveană, în vârstă de 29 de ani, rezident în Rimini, a fugit de la locul accidentului, scrie presa italiană.
Ettore Pausini era frizer și se deplasa frecvent cu bicicleta. El a decedat la spital, în urma rănilor suferite.
Mașina, văzută de mai mulți martori în timp ce se îndepărta cu viteză, a fost găsită de carabinieri la doi kilometri distanță de locul accidentului. Poliția locală l-a identificat pe proprietar, care l-a identificat pe prietenul său ca fiind șoferul. Șoferul s-a prezentat apoi la secția de poliție pentru a-și recunoaște responsabilitatea.
Pe lângă profesia sa, Ettore Pausini era membru activ al asociației Onconauti din Bologna, care asistă și sprijină pacienții cu cancer. Avea 78 de ani.
