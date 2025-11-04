G4Media.ro
Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care…

Oana Gheorghiu jurământ vicepremier
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Sorin Grindeanu: Venirea Oanei Gheorghiu în Guvern nu e un lucru care să ne facă bine / Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marţi că îşi menţine punctul de vedere potrivit căruia venirea Oanei Gheorghiu în Guvern, după declaraţiile făcute despre administraţia Trump, nu e un lucru „care să ne facă bine”.

Grindeanu a fost întrebat dacă îşi menţine afirmaţia, în contextul numirii Oanei Gheorghiu pe funcţia de vicepremier, că sunt destule voci anti-americane în Guvern, transmite Agerpres.

„Evident. (…) O fi gravă afirmaţia, dar e corectă. Eu nu dau nimic înapoi din ceea ce am spus. Am văzut că decizia a fost să se meargă înainte. (…) E credinţa domniei sale, o respect, n-am niciun fel de problemă cu această abordare a doamnei vicepremier. O felicit pentru ceea ce a făcut la fundaţie, dar nu vreau să amestecăm lucrurile. Eu am considerat şi consider în continuare, nu am de ce să-mi schimb punctul de vedere, că venirea domniei sale în Guvern, după ceea ce a spus despre administraţia Trump, nu e un lucru care să ne facă bine”, a spus acesta la Antena 3.

Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat, de asemenea, ce caută într-un Guvern în care sunt destule voce anti-americane.

„Pentru că mi-e frică, şi nu e niciun fel de umbră de politicianism în ceea ce spun, îmi este frică şi mie şi colegilor mei că dacă am lipsi, în primul rând nu se poate majoritate decât dacă cooptează şi AUR în această majoritate, dar mi-e frică că lucrurile ar derapa şi mai mult. Şi acest lucru noi nu putem să-l permitem. Mi-aş dori ca noi să respectăm partenerul strategic care e Statele Unite ale Americii. Să respectăm administraţia. Putem să avem păreri personale şi despre administraţia Trump, dar personale, şi despre administraţia Macron şi aşa mai departe. Dar în momentul în care devii oficial şi eşti într-o poziţie din aceasta, nu critică pe argumente neapărat, ci destul de abruptă şi în care ai catalogat pe primii doi oameni din administraţia Statelor Unite destul de dur şi vrei să devii oficial al Guvernului României, ba chiar adjunctul prim ministrului, cu această chestiune am o problemă”, a menţionat Sorin Grindeanu.

