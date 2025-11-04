Grindeanu: În ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale / Reforma nu înseamnă să dai oameni afară. Înseamnă să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, marți seara, la Antena 3, că în ședința coaliției nu s-a luat nicio decizie privind reforma administrației locale și că PSD nu va accepta să discute un pachet 3 de măsuri, dacă acesta nu va include și reforma administrației centrale și măsuri de relansare economică.

„Ce s-a dat pe surse că s-a ajuns la agreement să dăm afară 13.000 de oameni, că asta înseamnă reformă din administrație. Nu e cazul de așa ceva, nu s-a discutat așa ceva, nu s-a ajuns la această concluzie. Nu s-a luat nicio decizie legate de aceste lucruri în ședința de azi”, a susținut Sorin Grindeanu.

Liderul interimar al PSD a mai declarat că „reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”, ci să reduci cheltuieli, „să vorbești de comasări de localități, să vorbești de digitalizare, asta înseamnă reformă”.