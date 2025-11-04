Primăria municipiului Reșița, apel către cetățeni: preluați voi întreținerea spațiilor verzi! / ”Asociațiile de proprietari sunt obligate să întrețină spațiul verde. Tot noi, de la primărie, mergem și facem lucrările…”

Administrația locală din Reșița face un apel către cetățeni să fie mai atenți la spațiile verzi.

„Îmi doresc ca toate asociațiile de proprietari să-și preia spațiul din fața blocului, iar persoanele fizice care au în fața lor un spațiu verde să-l întrețină. Este vorba doar de spații verzi, nu de trotuare sau drumuri”, a declarat Daniel Călin, viceprimarul Reșiței.

Hotărârea locală există, dar nu este respectată, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Reșița.

Potrivit viceprimarului, asociațiile de proprietari sunt obligate legal să întrețină 10 metri de spațiu verde din jurul imobilului, însă această prevedere nu este respectată.

„Teoretic, asociațiile sunt obligate să întrețină spațiul verde, dar asta nu se întâmplă. Tot noi, de la primărie, mergem și facem lucrările”, a adăugat edilul.

Viceprimarul propune încheierea unor acorduri de parteneriat între Primărie și asociațiile de proprietari, pentru a oficializa această responsabilitate și pentru a încuraja implicarea civică în îngrijirea mediului urban.

Situația actuală: doar o asociație și o persoană fizică implicate



În prezent, Primăria Reșița a semnat doar două acorduri de parteneriat pentru întreținerea spațiilor verzi: unul cu o asociație de proprietari și unul cu o persoană fizică. Autoritățile locale speră ca acest număr să crească, mai ales că îngrijirea spațiilor verzi contribuie la un oraș mai curat, mai verde și mai plăcut pentru toți locuitorii.



De ce este importantă implicarea comunității



Întreținerea spațiilor verzi nu este doar o obligație legală, ci și o dovadă de respect față de comunitate și mediu. Prin tăierea ierbii, plantarea de flori sau curățarea zonelor verzi, cetățenii pot contribui direct la îmbunătățirea calității vieții în cartierele reșițene.

Viceprimarul Daniel Călin: „Este nevoie de responsabilitate și colaborare”

Viceprimarul consideră că această măsură nu doar degrevează administrația locală, ci creează și un spirit comunitar mai puternic.

„Aș dori să avem acorduri semnate cu toate asociațiile de proprietari care dețin spații verzi, pentru ca întreținerea acestora să fie făcută de ei și asumată de ei. Până la urmă, tot ce fac acolo este pentru confortul și imaginea propriului cartier”, spune viceprimarul.