G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Grindeanu, despre chemarea lui Bolojan în Parlament: Prim-ministrul trebuie să arate respect…

Sorin Grindeanu Ilie Bolojan coalitie
Sursa foto: Inquam Photos / Simion Sebastian Tataru

Grindeanu, despre chemarea lui Bolojan în Parlament: Prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate / Nu mă interesează pe mine să-i aud pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament

Articole31 Oct • 162 vizualizări 2 comentarii

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri, despre chemarea lui Ilie Bolojan în Parlament, că prim-ministrul trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate, el arătând că nu îl interesează pe el, personal, să-i audă pe Bolojan, pe Moşteanu sau pe Ţoiu în Parlament, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

”De vreo trei zile noi avem o situaţie în România, partenerul nostru strategic Statele Unite ale Americii ne-au anunţat că îşi redimensionează trupele staţionate în ţara noastră. Asta înseamnă că România trebuie să aibă o strategie, pentru a păstra nivelul de securitate a României. De trei zile n-auzim decât linişte de la Guvern. Nu iese nimeni să ne spună care este strategia României, din perspectiva aceasta a securităţii, pentru următoarea perioadă, având în vedere noul context. Nu mă interesează pe mine, Sorin Grindeanu, să-l aud pe Bolojan, sau pe Moşteanu sau pe Ţoiu, să-i aud în Parlament. Eu cred că îi ne interesează noi toţi, pe români, să ştim care este planul de ţară din această perspectivă şi ce îşi propune Guvernul României pentru următoarea perioadă, pentru a păstra acelaşi nivel de securitate, fiindcă suntem o ţară totuşi la graniţa unui conflict. Nu vine pentru mine, ar trebui să vină pentru români. Hai să vedem”, a spus preşedintele interimar al PSD, la Hunedoara. 

El a arătat că l-a chemat pe premier pentru români, să le explice românilor care este politica publică a guvernului în acest domeniu cel care ţine de siguranţă naţională. ”Eu am aflat, ca şi voi, din presă. Eu n-am avut informaţii decât din presă, presă care, dacă nu mă înşel, a dat informaţia alaltăieri”, a mai spus liderul PSD. Grindeanu a precizat că ”prim-ministrul, chiar dacă este un prim-ministru al unei coaliţii cu patru partide plus grupul minorităţilor, trebuie să arate respect pentru Parlament, nu pentru partidele care compun sau nu o majoritate”. ”Respectul pentru Parlament înseamnă inclusiv respect pentru proprii cetăţenii. Când vii în faţa Parlamentului şi eşti chemat să vii să informezi, nu să te certe nimeni, să-i informezi pe români în ce situaţie suntem şi ce ai de gând tu ca prim-ministru, ca guvern să faci în perioada următoare, dacă e nevoie să faci ceva sau dacă nu e nevoie, ăsta este motivul pentru care l-am chemat pe prim-ministru, nu pentru altceva”, a mai spus el.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , , , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Grindeanu: La Congresul PSD am de gând să invit foștii preşedinţi ai partidului. Am și vorbit cu Adrian Năstase și cu Mircea Geoană. Năstase mi-a şi confirmat, o să vină / Noi nu am fost nicioată progresiști

Articole31 Oct • 422 vizualizări
4 comentarii

Premierul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul de stat german pentru Europa, Gunther Krichbaum / Germania va susţine în continuare apărarea militară pe Flancul de Est şi continuarea participării cu trupe militare în România

Articole31 Oct • 100 vizualizări
0 comentarii

Parlamentul din Letonia a votat pentru ieşirea din Convenţia de la Istanbul pentru protecţia femeilor

Articole31 Oct • 825 vizualizări
0 comentarii

2 comentarii

  1. Bravo Grindene! Respect pentru OUG 13 si pentru jet-ul NORDIS! In rest, s-auzim de haraso! Si de diploma lui Ciolanu!

    • PS. Au auzit ca Lebesque a mai scris o integrala (sau integrama). Pe aia cand o rezolvi (la vedere)?

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.