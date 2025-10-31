Claudiu Manda (PSD), atac la Bolojan: Dictatorul de la Oradea începe să se agaţe de scaun / Dacă PNL se gândeşte să-şi schimbe premierul, suntem alături

Europarlamentarul PSD Claudiu Manda l-a acuzat vineri pe premierul Ilie Bolojan, pe care l-a numit ”omul de porţelan” și „dictatorul de la Oradea”, că “începe să se agaţe de scaun”. Manda le-a transmis liberalilor că, dacă se gândesc să-și schimbe premierul PSD, este alături de ei.

”Mă bucură schimbarea, reacţia pe care o are partidul în ultima perioadă. Eu zic că am tăcut destul, eu zic că am intrat în această coaliţie cu bună credinţă, cu loialitate faţă de parteneri, cu speranţa că alături de celelalte partide vom putea să schimbăm sau să facem traiul românilor mai bun. Am avut două linii roşii şi a fost o perioadă în care l-am tot ascultat pe omul de porţelan, care vine cu tot felul de soluţii pe care doar el le ştie şi dacă nu facem ca el pleacă şi doar el ştie, pentru că face simulări şi ştie exact ce am de făcut, este destinătorul adevărului absolut, şi vedem după câteva luni de zile şi rezultatele”, a spus Claudiu Manda, la Timişoara, potrivit news.ro.

Acesta l-a acuzat pe Ilie Bolojan, citând un raportul al BNR, că, după Pachetul unu şi Pachetul doi de măsuri pentru care Guvernul şi-a asumat răspunderea în Parlament, “producţia industrială a scăzut, consumul a scăzut”, “economia nu merge bine şi ne uităm la salvatorul neamului şi o să-l întrebăm de fiecare dată ce facem de aici încolo”.

Europarlamentarul a precizat că PSD a intrat într-o zonă de dezbateri încercând să fie partea soluţiei, venind în această coaliţie cu soluţii sau cu metode diferite la rezolvarea problemelor.

”De fiecare dată, omul de porţelan, cum vă spuneam, ne-a răspuns aşa: Le fac doar eu şi dacă nu se fac, lasă că eu ies ca erou să spun că cineva nu m-a lăsat să le fac şi doar soluţiile mele sunt bune”, a continuat Manda.

Europarlamentarul Claudiu Manda a mai spus că este sigur că liderul PSD Sorin Grindeanu ”o să spună mult mai multe detalii despre subiectele la zi şi despre cât de dificil este să meargă în coaliţie şi să poarte un dialog cu cineva care mai degrabă să se uită cum ar trebui să lea pe surse şi să arate doar salvatorul de la Oradea şi atât sau mai degrabă dictatorul de la Oradea”.

”A dispărut mitul că dacă nu facem ca el toţi, de la Parlament, coaliţie, guvern, preşedinţie, pleacă. Uite că începe să se agaţe de scaun şi spune că nu mai pleacă, dacă nu facem ca el. Este libertatea domniei sale să plece sau să rămână. Am intrat alături de alte partide în această coaliţie. Avem şi noi soluţii pe care să le punem la masă, pentru a rezolva problemele românilor şi dacă PNL-ul se gândeşte să-şi schimbe primul ministru, suntem alături de orice fel de candidat pe care PNL-ul îl pune, pentru că a existat viaţă politică şi înainte de domnul Bolojan şi suntem siguri că va exista viaţă politică şi după domnul Bolojan”, a declarat Manda.