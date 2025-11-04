Aeroporturile din Bruxelles și Liège, închise după semnalarea prezenței unor drone

Aeroportul din Bruxelles este închis marți seara după ce a fost semnalată prezența unei drone, au declarat serviciul belgian de control al traficului aerian (Skeyes) și o purtătoare de cuvânt a aeroportului, transmite Reuters.

„În prezent, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze”, a declarat purtătoarea de cuvânt, adăugând că nu poate estima cât timp va rămâne închis aeroportul.

Aeroportul din Liège a anunțat, de asemenea, prezența unor drone și devierea zborurilor sale, transmite RTBF.

Puțin înainte de ora 20:00 (ora 21.00 – ora României), a fost semnalată prezența unei drone deasupra aeroportului din Bruxelles, a explicat purtătorul de cuvânt al Skeyes, Kurt Verwilligen. „Din precauție, tot traficul aerian a fost temporar suspendat.”

Inițial au fost anunțate devieri către Liège, dar, potrivit informațiilor RTBF aeroportul valon deviază și el avioanele către Maastricht și Köln. Au fost semnalate drone și în apropierea acestora. „Tot spațiul aerian belgian este închis”, a anunțat purtătorul de cuvânt al aeroportului din Liège, Christian Delcourt.

Aeroportul din Liège și-a deschis centrul intern de criză.

Mai multe aeronave ale Brussels Airlines au fost redirecționate către alte aeroporturi, precum Ostend-Bruges, Charleroi, Eindhoven și Lille, potrivit Flightradar, scrie The Brussels Times.

Aproape în același timp, drone au fost observate și la baza aeriană militară Kleine-Brogel (provincia Limburg). Cetățenii au sunat la poliția locală, care s-a deplasat imediat la fața locului și ar fi văzut două drone, a confirmat marți seara primarul Steven Matheï pentru agenția de știri Belga.

„Totul este încă neclar, deoarece nici Ministerul Apărării nu a reușit să detecteze vreo dronă. Elicopterul poliției federale a fost chemat pentru a urmări aeronava, dacă va fi necesar”, a declarat Matheï.

Weekendul trecut, drone au fost observate de trei ori deasupra bazei aeriene Kleine-Brogel, unde sunt depozitate arme nucleare americane și unde sunt încă staționate avioane F-16.