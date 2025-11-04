G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Aeroporturile din Bruxelles și Liège, închise după semnalarea prezenței unor drone

Aeroportul Bruxelles
Sursa foto: Facebook/ Brussels Airport

Aeroporturile din Bruxelles și Liège, închise după semnalarea prezenței unor drone

Articole4 Noi • 271 vizualizări 1 comentariu

Aeroportul din Bruxelles este închis marți seara după ce a fost semnalată prezența unei drone, au declarat serviciul belgian de control al traficului aerian (Skeyes) și o purtătoare de cuvânt a aeroportului, transmite Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În prezent, nu există zboruri care să aterizeze sau să decoleze”, a declarat purtătoarea de cuvânt, adăugând că nu poate estima cât timp va rămâne închis aeroportul.

Aeroportul din Liège a anunțat, de asemenea, prezența unor drone și devierea zborurilor sale, transmite RTBF.

Puțin înainte de ora 20:00 (ora 21.00 – ora României), a fost semnalată prezența unei drone deasupra aeroportului din Bruxelles, a explicat purtătorul de cuvânt al Skeyes, Kurt Verwilligen. „Din precauție, tot traficul aerian a fost temporar suspendat.”

Inițial au fost anunțate devieri către Liège, dar, potrivit informațiilor RTBF  aeroportul valon deviază și el avioanele către Maastricht și Köln. Au fost semnalate drone și în apropierea acestora. „Tot spațiul aerian belgian este închis”, a anunțat purtătorul de cuvânt al aeroportului din Liège, Christian Delcourt.

Aeroportul din Liège și-a deschis centrul intern de criză.

Mai multe aeronave ale Brussels Airlines au fost redirecționate către alte aeroporturi, precum Ostend-Bruges, Charleroi, Eindhoven și Lille, potrivit Flightradar, scrie The Brussels Times.

Aproape în același timp, drone au fost observate și la baza aeriană militară Kleine-Brogel (provincia Limburg). Cetățenii au sunat la poliția locală, care s-a deplasat imediat la fața locului și ar fi văzut două drone, a confirmat marți seara primarul Steven Matheï pentru agenția de știri Belga.

„Totul este încă neclar, deoarece nici Ministerul Apărării nu a reușit să detecteze vreo dronă. Elicopterul poliției federale a fost chemat pentru a urmări aeronava, dacă va fi necesar”, a declarat Matheï.

Weekendul trecut, drone au fost observate de trei ori deasupra bazei aeriene Kleine-Brogel, unde sunt depozitate arme nucleare americane și unde sunt încă staționate avioane F-16.

 

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Aeroportul din Bremen, închis temporar, după ce a fost survolat de o dronă

Articole3 Noi • 81 vizualizări
0 comentarii

Aeroportul din Bremen (Germania), închis temporar după survolul unei drone / Au fost semnalate în ultimele luni mai multe zboruri cu drone deasupra unor obiective din state ale UE

Articole3 Noi • 51 vizualizări
0 comentarii

Atac cu dronă ucraineană asupra unei centrale atomice din Rusia / Nu există însă pericol nuclear, asigură AIEA

Articole8 Oct 2025 • 270 vizualizări
0 comentarii

1 comentariu

  1. Fete fierbinți, pregătite pentru distracție intensă HOTY.WEBSITE

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.