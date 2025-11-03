Aeroportul din Bremen, închis temporar, după ce a fost survolat de o dronă

Traficul aerian a fost temporar suspendat pe aeroportul din Bremen, oraş din nordul Germaniei, duminică seară din cauza survolului unei drone de origine necunoscută, a precizat poliţia la solicitarea AFP.

Aparatul a fost reperat „în împrejurimile imediate ale aeroportului în jurul orei 19:30 (18:30 GMT)’, potrivit unui purtător de cuvânt al poliţiei locale.

Drept consecinţă, controlul traficului aerian a suspendat imediat operaţiunile de decolare şi aterizare, în acord cu poliţia federală.

Traficul a fost reluat cu aproape o oră mai târziu. Aeroportul din Bremen nu a putut fi contactat pentru a face un bilanţ al zborurilor amânate sau redirecţionate.

Potrivit poliţiei, nu este clar cine pilota drona.

Vineri seară, zborurile au fost suspendate timp de aproape două ore pe aeroportul Berlin-Brandenburg din cauza prezenţei dronelor.

La începutul lui octombrie, aeroportul din Munchen, al doilea ca mărime din Germania, şi-a întrerupt timp de mai multe ore operaţiunile din acelaşi motiv.

Autorităţile germane au avertizat în mai multe rânduri asupra ameninţării crescânde reprezentate de drone, după o serie de incursiuni ale unor aparate neidentificate pe aeroporturi şi situri militare în acest an.

Berlinul, unul dintre principalii susţinători ai Ucrainei în războiul cu Rusia, suspectează Moscova că este la originea unora dintre aceste activităţi.

În aceste ultime luni, mai multe survoluri de drone au fost semnalate deasupra unor baze militare, situri industriale şi infrastructuri critice, în Germania şi în alte ţări ale Uniunii Europene, precum Norvegia sau, în ultimele zile, Belgia.