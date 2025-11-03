Preşedintele SUA susține că pentru moment nu ia în considerare livrarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina, dar s-ar putea răzgândi / Declarația, după ce Pentagonul anunțase că a aprobat livrarea

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta că, pentru moment, nu ia în considerare un acord ce i-ar permite Ucrainei să se doteze cu rachete cu rază lungă de acţiune Tomahawk pentru a fi utilizate contra Rusiei, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Declarația vine după ce Pentagonul anunțase că a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar afecta negativ stocurile SUA, lăsând decizia politică finală în mâinile președintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani și europeni familiarizați cu situația, citați de CNN.

Donald Trump s-a referit la un plan prin care SUA ar urma să vândă rachete Tomahawk unor ţări NATO care apoi le-ar transfera Kievului, afirmând că el nu doreşte ca războiul să escaladeze. Comentariile sale făcute într-o discuţie cu jurnaliştii la bordul Air Force One arată că rămâne reticent referitor la acest subiect.

”Nu chiar”, le-a răspuns Trump reporterilor în timpul zborului de la Washington către Palm Beach (statul Florida) atunci când a fost întrebat dacă ia în calcul un acord pentru a vinde rachete. El a adăugat, totuşi, că s-ar putea răzgândi.

Liderul american şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre această chestiune în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă din 22 octombrie. Rutte a spus vineri că acest subiect este analizat şi că decizia le revine Statelor Unite.

Racheta Tomahawk are o rază de acţiune de aproximativ 2.500 km (1,550 mile), ceea ce înseamnă că eventualele lovituri ucrainene ar putea ţinti inclusiv capitala rusă, Moscova.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut acest tip de rachete, dar Kremlinul a avertizat cu privire la orice livrare de rachete Tomahawk destinată Ucrainei.