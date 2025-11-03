G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Preşedintele SUA susține că pentru moment nu ia în considerare livrarea de…

Rachetă Tomahawk
Wikipedia, US Navy

Preşedintele SUA susține că pentru moment nu ia în considerare livrarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina, dar s-ar putea răzgândi / Declarația, după ce Pentagonul anunțase că a aprobat livrarea

Articole3 Noi 0 comentarii

Preşedintele american Donald Trump a afirmat duminica aceasta că, pentru moment, nu ia în considerare un acord ce i-ar permite Ucrainei să se doteze cu rachete cu rază lungă de acţiune Tomahawk pentru a fi utilizate contra Rusiei, transmite Reuters, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Declarația vine după ce Pentagonul anunțase că a dat undă verde Casei Albe să furnizeze Ucrainei rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune, după ce a evaluat că acest lucru nu ar afecta negativ stocurile SUA, lăsând decizia politică finală în mâinile președintelui Donald Trump, potrivit a trei oficiali americani și europeni familiarizați cu situația, citați de CNN.

Donald Trump s-a referit la un plan prin care SUA ar urma să vândă rachete Tomahawk unor ţări NATO care apoi le-ar transfera Kievului, afirmând că el nu doreşte ca războiul să escaladeze. Comentariile sale făcute într-o discuţie cu jurnaliştii la bordul Air Force One arată că rămâne reticent referitor la acest subiect.

”Nu chiar”, le-a răspuns Trump reporterilor în timpul zborului de la Washington către Palm Beach (statul Florida) atunci când a fost întrebat dacă ia în calcul un acord pentru a vinde rachete. El a adăugat, totuşi, că s-ar putea răzgândi.

Liderul american şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, au discutat despre această chestiune în timpul întâlnirii lor de la Casa Albă din 22 octombrie. Rutte a spus vineri că acest subiect este analizat şi că decizia le revine Statelor Unite.

Racheta Tomahawk are o rază de acţiune de aproximativ 2.500 km (1,550 mile), ceea ce înseamnă că eventualele lovituri ucrainene ar putea ţinti inclusiv capitala rusă, Moscova.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut acest tip de rachete, dar Kremlinul a avertizat cu privire la orice livrare de rachete Tomahawk destinată Ucrainei.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.