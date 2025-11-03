RedBull, revenire spectaculoasă în F1 – Secretul stă în sfaturile lui Max Verstappen

Helmut Marko, consilierul pentru motorsport al celor de la RedBull, a scos în evidență rolul extrem de important al lui Max Verstappen. Olandezul nu este doar un pilot excepțional, ci are un merit foarte mare și în dezvoltarea monopostului RB21, mașină cu ajutorul căreia Max i-a dominat pe rivalii de la McLaren în ultima perioadă.

Verstappen este mai mult decât un pilot: Le oferă sfaturi inginerilor RedBull pentru dezvoltarea monopostului

RedBull a continuat să dezvolte masiv monopostul pentru 2025, iar rezultatele sunt excelente: echipa din Milton Keynes a obținut trei victorii în ultimele cinci Mari Premii disputate.

Diferența dintre Verstappen și piloții McLaren s-a redus substanțial, iar Max a reintrat în lupta petru titlul mondial: sunt 35 de puncte până la Oscar Piastri și 36 până la Lando Norris, liderul la zi.

După ce a introdus noua podea la Monza, RedBull a câștigat timp pe tur, iar lupta cu McLaren nu a mai devenit una „imposibilă”.

Helmut Marko spune însă că pe lângă podea, RedBull a beneficiat din plin de sfaturile lui Verstappen.

Olandezul nu este doar un pilot fantastic, ci le oferă inginerilor RedBull direcții importante pentru dezvoltare.

„Toate modificările și ajustările s-au combinat într-un mod optim”, a declarat Marko pentru revista Formule 1 Magazine, citat de racingnews365.com.

„Acesta este motivul pentru care mașina este acum mai competitivă. Max are un cuvânt important de spus în discuțiile tehnice, datorită experienței sale.

Era important ca inginerii să înceapă să-l asculte mai mult pe Max. Au făcut asta și înainte, dar nu în măsura în care o fac acum.

Știi, înainte era mai mult vorba despre cifrele de pe simulator sau CFD (dinamica fluidelor computațională).

Max le-a spus inginerilor ce avea nevoie, a câștigat mai multă încredere în mașină și a devenit mai ușor de condus. Fereastra (n.r. de dezvoltare) în care mașina funcționează a devenit mai mare”, transmite Helmut Marko.

Clasamentul piloților din F1 după cursa de la Hermanos Rodriguez

Lando Norris (McLaren) 357 puncte Oscar Piastri (McLaren) 356 Max Verstappen (RedBull) 321 George Russell (Mercedes) 258 Charles Leclerc (Ferrari) 210 Lewis Hamilton (Ferrari) 146 Kimi Antonelli (Mercedes) 97 Alexander Albon (Williams) 73 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 41 Isack Hadjar (Racing Bulls) 39 Carlos Sainz (Williams) 38 Fernando Alonso (Aston Martin) 37 Oliver Bearman (Haas) 32 Lance Stroll (Aston Martin) 32 Liam Lawson (Racing Bulls) 30 Esteban Ocon (Haas) 30 Yuki Tsunoda (RedBull) 28 Pierre Gasly (Alpine) 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) 19 Franco Colapinto (Alpine) 0 Jack Doohan (Alpine) 0.

Clasamentul constructorilor din F1

McLaren 713 puncte / campioană Ferrari 356 Mercedes 355 RedBull 346 Williams 111 Racing Bulls 72 Aston Martin 69 Haas 62 Kick Sauber 60 Alpine 20

