Ministrul Economiei, despre plecarea Lukoil: Statul român trebuie să se asigure că nu iese în pagubă / ”Ştiu că există datorii ale acestor companii”

Statul român trebuie să se asigure că datoriile companiilor străine care pleacă din ţară nu vor rămâne istorie şi că nu va rămâne din nou cu o pagubă, consideră ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă.

El a răspuns astfel unei întrebări cu privire la sancţiunile americane pentru compania rusească Lukoil.

„Ştiu că există datorii ale acestor companii care, dacă pleacă, trebuie ca statul român să se asigure că datoriile nu vor rămâne istorie şi nu vom rămâne din nou cu o pagubă. Sunt aspecte pe care Ministerul de Finanţe, cel care este responsabil, le are foarte atent în vedere şi care identifică cea mai bună metodă pentru a securiza lucrurile pe teritoriul României”, a menţionat Miruţă în cadrul unui briefing la Guvern, transmite Agerpres.

Grupul petrolier rus Lukoil, presat de sancţiunile anunţate recent de SUA, a anunţat joi, 30 octombrie, că a acceptat o ofertă venită de la traderul Gunvor pentru achiziţionarea firmei Lukoil International GmbH (filială 100% a PJSC Lukoil), care deţine active internaţionale ale companiei, a transmis Reuters.

Separat, traderul global de materii prime Gunvor a confirmat, tot joi, că poartă discuţii cu Lukoil pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale grupului petrolier rus.

La rândul său, Ministerul român al Energiei a anunţat că a luat act de comunicatul public al companiei Lukoil referitor la intenţia de vânzare a activelor sale internaţionale şi va demara un proces de evaluare a tranzacţiei în cadrul Comisiei pentru Examinarea Investiţiilor Străine Directe (CEISD), conform legislaţiei în vigoare.

Ministerul subliniază că o poziţie oficială va putea fi exprimată doar după clarificarea completă a structurii acţionariatului şi a provenienţei capitalului oricărui potenţial investitor.

În data de 22 octombrie, preşedintele SUA, Donald Trump, a impus sancţiuni celor mai mari companii petroliere din Rusia, Lukoil şi Rosneft.

Potrivit Ministerului Energiei, în România funcţionează rafinăria Petrotel-Lukoil şi reţeaua Lukoil România, cu aproximativ 320 de staţii de distribuţie, ambele având ca acţionar compania Litasco, cu sediul în Elveţia.

Lukoil este compania petrolieră rusă cu cele mai diversificate operaţiuni la nivel internaţional, având operaţiuni upstream în foste ţări sovietice precum Kazahstan, Uzbekistan şi Azerbaidjan, dar şi în Egipt, Emiratele Arabe Unite şi în state vest-africane cum ar fi Ghana, Nigeria, Camerun şi Congo. În toate aceste proiecte, producătorul rus deţine participaţii minoritare, iar ponderea lor în producţia totală de ţiţei a Lukoil a fost de doar 5% anul trecut, conform raportului anual al companiei.

Activele internaţionale reprezintă împreună aproximativ un sfert din capitalizarea actuală a Lukoil, conform estimărilor lui Kirill Bakhtin, analist la BCS.

Operaţiunile de trading internaţional ale Lukoil sunt mult mai importante decât operaţiunile sale de explorare şi producţie. Anul trecut, compania a cumpărat şi vândut 59,6 milioane de tone sau o medie de 1,19 milioane de barili pe zi, conform raportului său anual. Litasco, filiala comercială deţinută în proporţie de 100% de grupul rus, operează din Geneva şi Dubai.

De asemenea, Lukoil are o reţea de peste 5.300 de benzinării în 20 de ţări din întreaga lume, precum şi rafinării în Europa. Producţia lor combinată a ajuns anul trecut la 13,5 milioane de tone sau aproximativ 270.000 de barili pe zi, conform raportului anual.