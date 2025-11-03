Săptămânile modei: impactul crescând al mărcilor de gamă medie

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Săptămânile modei din septembrie și octombrie au reunit o multitudine de retaileri de mare anvergură, precum Cos, Etam sau H&M. Numărul acestora a atins chiar un record în acest an, potrivit unui raport publicat de agenția Karla Otto. Un fapt care contribuie la mișcarea de democratizare a săptămânilor modei, scrie Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Odată accesibile doar unui număr restrâns de privilegiați, săptămânile modei se adresează acum unui public cât mai larg. „Petrecerea de vizionare” organizată de influencerul francez Lyas (Elias Medini) a adunat mii de oameni în jurul unui ecran gigant pe care erau transmise defilările.

Entuziasmul publicului larg pentru săptămânile modei nu este de ieri, dar aprecierea acestora a căpătat o nouă dimensiune în acest sezon, iar revenirea la situația anterioară pare acum de neimaginat. Participarea brandurilor de gamă medie – adică cele cumpărate de cel mai mare număr de persoane, a dat rezultate mai mult decât promițătoare.

Brandul Cos, al cărui show a avut loc la Săptămâna Modei din New York, a încasat 7,2 milioane de dolari în EMV (Earned Media Value), în timp ce activările gigantului suedez H&M au adus 8,5 milioane de dolari în EMV. Fiecare dintre ele s-a numărat printre cele mai vizibile cinci mărci din New York și Londra, potrivit unui raport al Karla Otto. La Paris, operațiunea „Walk Your Worth” a L’Oréal, la care au participat mai multe vedete, a depășit cifrele unor giganți ai luxului precum Louis Vuitton și Prada, generând un EMV de 56,5 milioane de dolari.

Printre alte mărci de lux din gama medie sau accesibile care au participat la Săptămâna Modei, s-a vorbit și despre marca de lenjerie intimă Etam, cu obișnuitul său spectacol Etam Live (ediția a 18-a), care a transformat evenimentul într-un adevărat concert.

Marca daneză Ganni, prezentă la Paris de doar câteva sezoane, și-a prezentat și ea colecția de vară în cadrul Săptămânii Modei din Paris – aceasta a făcut parte, de asemenea, din calendarul oficial al FHCM. Și putem menționa, de asemenea, participarea continuă a producătorilor de echipamente sportive de mai mulți ani, prin colaborarea lor cu branduri de lux. În acest sezon, de exemplu, ne vom aminti de piesele brandului The North Face din spectacolul Cecilie Bahnsen.

Dar Săptămâna Modei nu mai este doar sinonimă cu prezentările de modă. Fiind o săptămână dedicată modei, ea atrage branduri și instituții care profită de multitudinea de experți și entuziaști. Expoziția „Virgil Abloh: The Codes”, dedicată fostului director artistic al liniilor masculine Louis Vuitton, a fost organizată la Grand Palais și a beneficiat în special Nike, sponsorul evenimentului. Aceasta a primit peste 58.328 de vizitatori (dintre care peste 20.000 au beneficiat de intrare gratuită) în doar câteva zile.

Desigur, prezentările marilor case de lux sunt încă accesibile fizic doar unui număr restrâns de persoane, dar, în paralel, s-a declanșat o adevărată evoluție democratică. Și, având în vedere entuziasmul general, este ușor de imaginat că un număr tot mai mare de mărci de gamă medie vor participa la evenimentele de modă din următoarele săptămâni, transformându-le în evenimente de masă pentru întreaga piață a modei.