VIDEO Colecția Coach SS26 prezentată la New York Fashion Week, o combinație deliberată…

coach nyfw ss26
Sursa foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

VIDEO Colecția Coach SS26 prezentată la New York Fashion Week, o combinație deliberată între lux rafinat și comoditate cotidiană

Fashion19 Sep • 52 vizualizări 0 comentarii

Colecția Coach Spring/Summer 2026, prezentată la New York Fashion Week, propune o estetică atent calibrată, în care luxul polisat se întâlnește deliberat cu imperfecțiunea urbană. Stuart Vevers își continuă explorarea universului american printr-o lentilă contemporană, oferind un discurs vizual puternic despre autenticitate, responsabilitate și redefinirea valorii estetice.

Paleta cromatică transmite de la primele apariții intenția designerului de a crea o tensiune permanentă: alburi curate și tonuri calde de miere contrastează cu nuanțe întunecate, pasteluri delicate și accente de denim uzat. Rezultatul este un echilibru subtil între puritatea rafinată și patina străzii. Alegerea materialelor susține aceeași narativă: piei cu efect rub-off, denim distresat și deadstock reutilizat devin semne de stil, dar și de conștiință ecologică, confirmând faptul că luxul viitorului nu mai poate ignora dimensiunea sustenabilității.

Croielile se desprind de rigiditatea tradițională a luxului și intră într-o zonă de purtabilitate imediată. Pantalonii oversized, buzoanele cu influențe sportive și jachetele moto simplificate definesc o siluetă relaxată, adaptată realității cotidiene. În același timp, tricourile cu imprimeuri inspirate din cărți poștale vintage și grafici souvenir introduc un strat narativ recognoscibil, transformând colecția într-un dialog cultural între trecutul american și prezentul global.

Există însă și elemente care ridică semne de întrebare. Utilizarea repetată a efectului de “uzură controlată” riscă să devină un tic stilistic, pierzând din forța inițială a surprizei. Accesoriile mici, clutch-uri sau mini duffel bags, impresionează vizual, dar par gândite mai degrabă pentru vitrine sau editoriale decât pentru a funcționa ca piese centrale într-un outfit de zi. În plus, contrastul dintre fragilitatea voalurilor, transparențelor și imprimeurilor poetice și duritatea denimului greu sau a pielii tratate creează un impact vizual interesant, dar nu întotdeauna integrat armonios. Purtătorul are nevoie de curaj și instinct stilistic pentru a valorifica pe deplin această tensiune.

Ceea ce diferențiază însă această colecție este coerența. Coach nu propune spectacole teatrale sau extravagante, ci un statement despre redefinirea luxului: nu perfecțiunea sterilă, ci imperfecțiunea asumată devine noul etalon de autenticitate. Este o mutare inteligentă și actuală, aliniată cu valorile generațiilor care pun povestea și identitatea mai presus de strălucirea superficială. În acest sens, colecția consolidează identitatea Coach ca brand matur, relevant și profund conectat la spiritul timpului.

Coach Spring/Summer 2026 va rămâne memorabilă nu pentru artificii spectaculoase, ci pentru felul în care a formulat un răspuns la una dintre cele mai presante întrebări ale modei contemporane: ce înseamnă luxul într-o lume obsedată de real, imperfecțiune și autenticitate? Răspunsul lui Vevers este ferm: luxul nu se mai definește prin perfecțiune, ci prin curajul de a purta urmele experienței și ale timpului.

