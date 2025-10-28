G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Vedete din film și modă celebrează eleganța cinematografică la Vogue World

vogue world
Sursa foto: Jon Kopaloff / Getty images / Profimedia

Vedete din film și modă celebrează eleganța cinematografică la Vogue World

Fashion28 Oct • 81 vizualizări 0 comentarii

Los Angeles a fost gazda unui spectacol de stil și poveste vizuală, odată cu desfășurarea evenimentului Vogue World: Hollywood, o celebrare imersivă a cinematografiei, modei couture și celebrității, transmite BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Îmbinând grandoarea Hollywoodului clasic cu inovația modei contemporane, evenimentul a transformat orașul într-un adevărat platou de film viu, unde designeri, actori și artiști au împărțit același reflector.

De la momente de podium inspirate de film până la apariții îndrăznețe pe covorul roșu, seara a reunit unele dintre cele mai cunoscute nume din lumea artei și a modei.

Iată câteva dintre imaginiile memorabile care surprind energia, creativitatea și spectacolul acestei nopți unice.

vogue world
Sursa foto: Gonzalo Marroquin / Getty images / Profimedia
vogue world
Sursa foto: Gonzalo Marroquin / Getty images / Profimedia
vogue world
Sursa foto: Gonzalo Marroquin / Getty images / Profimedia
vogue world
Sursa foto: Gonzalo Marroquin / Getty images / Profimedia
vogue world
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia
vogue world
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia
vogue world
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia
vogue world
Sursa foto: Gonzalo Marroquin / Getty images / Profimedia
vogue world
Sursa foto: / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

CEO-ul Prada, Andrea Guerra: achiziția Versace se finalizează în două săptămâni. „Nu am fost abordați de Armani.”

Fashion26 Oct • 371 vizualizări
0 comentarii

Cost per Wear: indicatorul economic care ar putea tempera moda ultra-fast

Fashion25 Oct • 529 vizualizări
0 comentarii

Maison Margiela, brand al grupului OTB, își face debutul în lumea locuințelor de lux odată cu lansarea proiectului Maison Margiela Residences din Dubai, dezvoltat în parteneriat cu Alta Real Estate Development

Fashion23 Oct • 212 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.