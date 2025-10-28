Vedete din film și modă celebrează eleganța cinematografică la Vogue World
Los Angeles a fost gazda unui spectacol de stil și poveste vizuală, odată cu desfășurarea evenimentului Vogue World: Hollywood, o celebrare imersivă a cinematografiei, modei couture și celebrității, transmite BBC.
Îmbinând grandoarea Hollywoodului clasic cu inovația modei contemporane, evenimentul a transformat orașul într-un adevărat platou de film viu, unde designeri, actori și artiști au împărțit același reflector.
De la momente de podium inspirate de film până la apariții îndrăznețe pe covorul roșu, seara a reunit unele dintre cele mai cunoscute nume din lumea artei și a modei.
Iată câteva dintre imaginiile memorabile care surprind energia, creativitatea și spectacolul acestei nopți unice.
