Starul din snooker căzut în dizgrație: Povestea lui Liang Wenbo, jucătorul suspendat pe viață după cel mai mare scandal din acest sport

Lumea snookerului a fost zguduită din temelii în 2022, atunci când mai mulți jucători chinezi au fost găsiți vinovați de trucare de meciuri. Vorbim despre cel mai mare scandal din istoria snookerului profesionist, iar protagonist a fost Liang Wenbo, unul dintre jucătorii de mare perspectivă la acel moment, transmite mirror.co.uk.

Wenbo s-a aflat pe lista celor zece jucători chinezi care au fost suspendați de WST. Dintre toți, Liang era cel mai cunoscut, un sportiv care pătrunsese cu mult curaj în lumina reflectoarelor.

Doar un an mai târziu, suspendarea provizorie a lui Wenbo s-a transformat într-una pe viață, fiind cea mai dură pedeapsă din istoria acestui sport.

De numele lui Wenbo se leagă o prezență în sferturile de finală de la Campionatul Mondial de snooker, ediția din 2008.

Alături de Ding Junhui și Marco Fu, Wenbo poate fi considerat un „deschizător de drumuri” pentru jucătorii asiatici în circuitul mondial de snooker.

Ajuns printre cei mai buni opt sportivi din lume la Crucible, Liang a fost învins în meciul din sferturi de legendarul Ronnie O’Sullivan, scor 13-7. Era însă o performanță importantă pentru Wenbo să joace contra celui mai bun jucător de snooker din istorie.

Singurul său titlu de clasament pe care a apucat să-l câștige a fost cel de la Openul Angliei, ediția din 2016. A fost o finală cât o carieră pentru Wenbo: l-a învins pe Judd Trump, nimeni altul decât actualul lider mondial.

În vârstă de 38 de ani, Wenbo nu a fost însă singurul jucător suspendat pe viață: l-a urmat Li Hang, cel care a fost găsit vinovat, la fel ca și Liang, de multiple infracțiuni de aranjare a meciurilor.

Cariera lui Wenbo s-a încheiat brusc cu o suspendare pe viață. Între iulie și septembrie 2022 el a luat parte și a organizat mai multe meciuri trucate. A fost găsit vinovat, iar cariera profesionistă s-a încheiat pentru Liang.

Mai mult decât atât, ancheta a scos la iveală faptul că Wenbo i-a încurajat și pe alți colegi de circuit să „calce strâmb” și să aranjeze meciuri.

Pe lista celor implicați în cel mai mare scandal din istoria snookerului s-au mai găsit Yan Bingtao, Chen Zifan, Zhang Jiankang, Bai Langning, Li Hang, Zhao Jianbo, Chang Bingyu și Zhao Xintong.

Liang a mai fost găsit vinovat și pentru un alt cap de acuzare: a plasat pariuri pe anumite meciuri.

În 2016, Liang s-a găsit pe locul 11, cel mai bun ocupat în carieră. În momentul în care a primit suspendarea pe viață jucătorul chinez coborâse pe 72 în lume.

Ancheta a mai scos la iveală faptul că Wenbo amenințase un alt jucător pentru a nu se afla adevărul.

Liang nu a cooperat în niciun fel cu anchetatorii și a șters chiar și anumite mesaje de pe telefonul său.

Pe lista jucătorilor care au participat la meciuri trucate s-a găsit și Zhao Xintong, actualul campion mondial. Acesta a revenit însă în circuit după ce și-a ispășit suspendarea.

Pedepsele au fost între patru luni și cinci ani, doar Wenbo și Hang primind o suspendare pe viață.

„WPBSA (n.r. Asociația Jucătorilor Profesioniști de Biliard și Snooker) va continua să adopte o poziție fermă împotriva celor care încearcă să manipuleze sportul, iar rezultatul de astăzi transmite un mesaj clar că aranjarea meciurilor nu va fi tolerată în snooker”, transmite Jason Ferguson, președintele forului mondial.

🚨Snooker star who reached World Championship quarter-final was hit with lifetime ban Liang Wenbo was one of 10 Chinese snooker players suspended in 2022 as part of the sport’s biggest corruption scandal, before being permanently banned a year later Ajet Sports 365: The premi… pic.twitter.com/5TjGdL9CSn — Ajet Media 365 (@AjetMedia365) October 27, 2025

